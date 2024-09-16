'Укрэнерго' должно бороться за возврат средств банка 'Альянс' и при новом руководителе, – Безлюдько

Несмотря на отставку главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, компания все еще должна отстаивать свои интересы в судах, такие как возвращение 1,2 млрд грн долга от банка "Альянс". Этот процесс при новом руководителе "Укрэнерго" станет маркером желания руководства отрасли что-то менять в энергетике, а также отстаивать государственные интересы. Кроме того, эти средства будут не лишними для восстановления энергетической инфраструктуры. Об этом пишет в блоге на сайте Цензор.Нет журналист Денис Безлюдько .

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По мнению блогера, одной из причин информационной кампании против Кудрицкого, а также его последующей отставки мог стать финансовый вопрос. "Если очень упрощенно - мол, "Кудрицкий не давал воровать деньги и внедрять схемы". И якобы именно поэтому в инфополе появлялись многочисленные "незаконные квартиры", "результаты аудита", "злоупотребление на бронежилетах", "уголовные дела о хищении средств" и "расследование о образе жизни" и другой белый шум. Операция для непосвященного зрителя продолжалась последние несколько недель, для более углубленного – последние несколько лет. И – кто бы ни был заказчиком отставки – сейчас очевидно, что он свою партию выиграл", - говорится в блоге.

Несмотря на это, новое руководство все равно должно будет продолжать судиться с оппонентами Укрэнерго, которые пытались персонализировать уголовные дела вокруг личности Кудрицкого. Например, по мнению Безлюдько, ход дела о долге банка "Альянс" на 1,2 млрд грн. "станет показательным с точки зрения реального желания закулисных кукольников изменить ситуацию на энергетическом рынке - или просто сесть на потоки, сместив эффективного менеджера".

Вот ситуация: Кудрицкий ("вселенское зло") - больше не глава "Укрэнерго". Что скажете – должна государственная компания и дальше требовать возврата причитающихся ей средств? Для эффективного менеджера ответ очевиден. Особенно учитывая вполне оправданные и реалистичные ожидания "тяжелой зимы", "непростого отопительного сезона", "серьезных разрушений" энергосистемы, в частности той части, которая находится под контролем "Укрэнерго". В условиях тотального дефицита средств, постоянной потребности в ремонтах – каждая копейка должна уходить в работу. И потому 1,2 млрд грн. от банка "Альянс" будут совсем не лишние", - добавляет блоггер.

По его мнению, если учесть, что публичная мотивация отставки Кудрицкого – неспособность организовать эффективную защиту энергетических объектов – то новый руководитель должен исходить из обратного: "он должен быть способен такую защиту организовать. В том числе – аккумулируя под него финансирование". "Получит ли новый глава компании "карт-бланш", например, по поводу судебных споров с должниками? Готова ли будет принимать "государственные" решения судебная машина? Или же наоборот, дело долгов "Альянса" спишут в длинный сундук, а о 1,2 млрд грн., которые могли бы пригодиться для строительства не одного укрытия или ремонта не одной подстанции - просто забудут?", - задается вопросом журналист.

По мнению Безлюдько, дальнейшее развитие истории покажет, какие реальные намерения имели инициаторы отставки Кудрицкого и насколько готовы к отстаиванию государственных интересов все ветви государственной власти в стране. "Кроме того, это будет сигнал для государственных органов в других отраслях, государственных предприятий и их должников-контрагентов – а заодно и для международных партнеров – относительно того, реально ли разговоры о повышении управления внутренними ресурсами улучшаются, в Украине пытаются сохранить каждую копейку плательщиков налогов (хотя своих, хоть западных). Или продемонстрирует, что здесь все еще можно безбожно воровать даже в разгар войны", - резюмировал он.