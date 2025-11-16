Украинцы получили по 187 грн от ПФУ: что это за выплаты и как работает новый механизм погашения долгов

В Украине пенсионеры, которые через суды добились перерасчета своих выплат, в конце октября получили 187,34 грн. Такая сумма в этом месяце – результат постановления Кабмина №821, которое ввело новый механизм выплаты долгов. Причем эта цифра будет меняться ежемесячно, в зависимости от объемов финансирования.

ПФУ разделяет выплату пенсии на две части: основную сумму – в начале месяца, и доплату по решению суда – в конце.

С одной стороны, это приведет к тому, что без дополнительного финансирования пенсионеры будут ждать полную выплату выигранной в суде суммы годами, а с другой – даст шанс регулярно получать деньги даже небольшими порциями.

О том, как работает новый механизм и сколько украинцев уже выиграло суды у ПФУ – читайте в материале OBOZ.UA.

Украинцы массово судятся за свои пенсии – и ПФУ часто проигрывает

В Украине за последние несколько лет резко возросло количество судебных исков против ПФУ. Сейчас таких решений – уже около 800 тыс. Это в десятки раз больше, чем было, например, пять лет назад. И чтобы их все выполнить, необходимо 65 млрд грн.

На погашение долгов ежегодно выделяют относительно незначительные суммы. Если нужно 86 млрд грн, то в бюджете имеется примерно 500 млн грн в год. Такими темпами большинство пенсионеров, которые выиграли суды у ПФУ, просто не дождутся момента, когда до них дойдет очередь. Постановление КМУ №821 частично эту проблему решает: вместо того, чтобы платить поочередно, деньги распределяют между всеми.

"Если человек выиграл суд и ему назначен новый размер пенсии, например с 10 тысяч до 12,5 тысячи грн, он будет получать основную сумму в прежнем размере, а 2,5 тысячи грн – как отдельную доплату в конце месяца. Именно поэтому в конце октября многие пенсионеры увидели дополнительные выплаты. Это сумма доплат за предыдущие месяцы, когда система переходила на новый порядок. В октябре максимальной разовой доплатой стала сумма 8 806 грн. Если размер повышения превышает этот показатель, остальные средства подлежат выплате позже, когда появится финансирование", – объясняет OBOZ.UA Дмитрий Корсун, адвокат ЮК "Сеть права".

В Минсоцполитики объясняют: благодаря новому порядку граждане, которые имеют ретроспективные судебные решения, смогут получать ежемесячно хоть и не сразу всю сумму, но регулярную выплату. Например, в этом году в судах массово отменяют уменьшение спецпенсий, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов (23 610 грн). Пенсии уменьшили с 1 января, притом в некоторых случаях суды только сейчас приняли решение аннулировать это ограничение. И каждый раз эта отмена происходит задним числом – с начала года.

Так образуется долг ПФУ перед пенсионерами. При этом судятся чаще всего не спецпенсионеры, а обычные граждане. Среди сотен тысяч выигранных дел лишь 25 тыс. касается крупных спецпенсий. Например, несколько месяцев назад Верховный суд удовлетворил иск одного из пенсионеров и постановил, что отсутствие полной индексации пенсий в течение нескольких лет после их назначения противоречит требованиям действующего законодательства.

Начиная с 2017-го индексацию пенсий проводят только в случае, если они "устарели". То есть вновь назначенные пенсии повышают на небольшую сумму специально, чтобы постепенно выравнять их размер с "устаревшими" выплатами. Такая практика противоречит нормам закона, решили в Верховном суде. Истцу должны задним числом провести полную индексацию пенсии.

Откуда взялась выплата в размере 187,3 грн

Многие пенсионеры удивились, когда в октябре получили выплату в размере 187,35 грн. Эту сумму начислили тем, кто выиграл суд. Речь идет о судебных решениях, которые вступили в силу после 17 июля 2025 года. В то же время на октябрь действовал лимит на размер доплаты – 8 806 грн.

"Если раньше человеку выплачивали всю сумму долга – например, 100 тысяч гривен, – но из-за очереди это могло длиться годами, то теперь государство должно выплачивать средства каждый месяц. Эти 187,35 гривни – только первый шаг. Вероятно, в дальнейшем сумма будет зависеть от финансирования", – объясняет эксперт.

С новым механизмом, как показала практика, выплата пенсий проводится в два этапа: предыдущая пенсия – в стандартные сроки в начале месяца, а доплата по решению суда – в конце месяца, объясняет Дмитрий Корсун.

"Можно говорить, что это техническое изменение порядка финансирования, которое позволяет Пенсионному фонду выплачивать ежемесячные пенсии и на постоянной основе выполнять решения судов за прошлый период, но в пределах имеющихся бюджетных ресурсов", – говорит адвокат. Получение "неполной" суммы не означает, что решение суда не выполнено – оно реализуется поэтапно.

Те украинцы, которые знали, что ранее выплату долга проводили полной суммой, ошибочно решили, если поступила такая небольшая сумма, то это и есть выигранная компенсация. На самом деле это означает, что вся сумма теперь будет поступать небольшими порциями в течение длительного периода. "Настоятельно рекомендую проверять информацию о начисленной пенсии в личном кабинете ПФУ и фиксировать выплаты, доплаты, которые поступают от Пенсионного фонда", – рассказывает адвокат.

Отметим, в некоторых случаях украинцам удается отсудить у ПФУ миллионы гривен. Например, бывший нардеп Виктор Чумак в разговоре с OBOZ.UA заявил, что Пенсионный фонд должен ему около семи миллионов гривен. Его пенсию задним числом повысили до 240 млн грн. Кстати, долг в семь миллионов гривен – далеко не самый большой.

В прошлом году OBOZ.UA писал о том, что Олег Оксененко, судья Шестого апелляционного административного суда, выиграл у ПФУ 17 млн 27 тыс. грн (решение вступило в силу 21 мая 2024 года). Столько Оксененко получит за то, что Пенсионный фонд выполнил норму закона и ограничил размер пенсии при перерасчете. Какая самая большая выигранная пенсионерами сумма в этом году, выяснить пока не удалось. В ПФУ в ответ на запрос сообщили, что такой статистики не ведут.

