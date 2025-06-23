Украинцев ждет бюджет жесткой экономии: названы новые размеры пенсий и зарплат

В Украине в бюджет на следующий год заложат незначительный рост социальных стандартов, который только углубит разрыв между фактическим прожиточным минимумом и минимальными пенсиями и зарплатами. На следующий год необходимо значительно сократить расходы бюджета, сделать это при условии, если война будет продолжаться, будет крайне сложно. О том, каким будет бюджет в 2026-м и на что могут рассчитывать украинцы, читайте в материале OBOZ.UA.

Бюджетный процесс под угрозой: почему нарушили сроки

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Министерство финансов не успело (а должно было это сделать) утвердить Бюджетную декларацию до 1 июня. В Верховной Раде министр финансов Сергей Марченко объяснил: необходимо сократить дефицит до 9,5% ВВП (сейчас - 19,4% ВВП). То есть надо каким-то образом урезать сотни миллиардов гривен расходов. Такое сокращение невозможно без кардинального сокращения расходов. МВФ требует такое сокращение, в частности, руководствуясь своим прогнозом о завершении войны в 2025-м.

Если риски безопасности в следующем году исчезнут (то есть полномасштабная война закончится в 2025-м), это позволит уменьшить военные расходы, а также ускорит процесс восстановления экономики. Но пока утверждать, что завершение войны состоится в этом году, трудно. Министерство финансов не может надеяться на этот вариант и рассчитывать на него как на единственно возможный.

"Сложность вопроса бюджетной декларации заключается в том, что согласно программе Международного валютного фонда нам в следующем году нужно сократить по базовому сценарию дефицит до 9,9% ВВП с 19,4% в этом году. Это серьезные цифры", - сказал Марченко во время заседания Верховной Рады, отвечая на вопросы парламентариев. Если война не закончится в 2025-м, вероятно, достичь такого сокращения дефицита без урезания важных расходов будет невозможно.

Разработка и утверждение Бюджетной декларации - часть бюджетного процесса. Минфин направил Письмо распорядителям бюджетных средств, в котором озвучил определенные ожидания относительно Бюджетной декларации. "Несмотря на то, что отечественная экономика демонстрирует способность к гибкости и адаптации к новым условиям, ожидается, что риски безопасности и последствия войны будут сдерживать восстановление экономической активности на среднесрочном горизонте, а степень неопределенности относительно основных прогнозных макропоказателей будет оставаться высокой", - написано в письме главным распорядителям средств государственного бюджета, которое есть в распоряжении OBOZ.UA.

В письме говорится, что при условии отсутствия рисков безопасности в период 2026-2028 годов прогнозируется средний рост реального ВВП на уровне около 5,1% ежегодно. Кроме того, произойдет замедление инфляции от 8,6% в 2026 году до 5,3% в 2028 году. Однако это при условии, если война закончится в 2025-м.

"В текущей ситуации возможности бюджета на 2026-2028 годы существенно ограничены, Минфин ожидает от главных распорядителей средств государственного бюджета особенно ответственной и взвешенной позиции при подготовке бюджетных предложений на 2026-2028 годы с соблюдением принципа строгой экономии и приоритетности расходов", - говорится в письме.

Покрыть дефицит бюджета можно за счет масштабной детенизации. Как заявляет глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, в Украине теневой сектор составляет от 30% до 50% экономики. Таким образом, речь идет о 800-900 млрд грн потерь бюджета ежегодно. "Это огромные деньги, которые недополучает армия. Которые недополучают образование и медицина, недополучают пенсионеры", - объясняет Гетманцев.

Что надо знать о планах правительства украинцам: жесткая экономия и скромные соцстандарты

В предыдущей бюджетной декларации (которая, кстати, была рассчитана и на следующие два года) предусматривалось замораживание социальных стандартов: минимальной зарплаты, минимальной пенсии, прожиточного минимума. В этом году не повышали (и не планируют) указанные соцстандарты.

Это плохая новость. Потому что вместе с тем продолжают расти цены. Растет уровень теневых заработков (потому что значительная часть предприятий официально платит исключительно минималку, остальное - в конвертах), но стремительно падает уровень доходов наиболее социально незащищенных: пенсионеров, некоторых бюджетников.

В небольших городах, где значительная часть бюджетных мест - в бюджетных организациях - минимальную зарплату предлагают целому ряду специалистов. На Едином портале вакансий Государственного центра занятости тысячи вакансий с минималкой. Например, в Синельниковском районе Днепропетровской области на минималку ищут младшую медицинскую сестру, инженера-электроника в отдел образования, рабочих в городскую больницу, специалистов в исполнительные комитеты сельских советов и даже практических психологов в отдел образования Синельниковского горсовета.

"Социальные стандарты были заморожены законом о бюджете. Тогда как инфляция за 2025 год составит 9-10%, и было бы справедливо учесть ее в индексации социальных стандартов в следующем году. В конце концов и официальный прожиточный минимум, который законом устанавливается на уровне 45% от реального прожиточного минимума, который считает само же государство - это безобразие", - говорит Гетманцев.

В 2026-м минималку наконец-то должны увеличить. Правда, только на 688 грн (или до 8688 грн). Речь идет об увеличении на 8,6%. Это должно компенсировать уровень инфляции в 2026-м. Однако темпы роста должны быть как минимум вдвое выше, чтобы хотя бы компенсировать отсутствие индексации минималки в 2025-м.

Но и в таком случае минималка все равно была бы слишком маленькой. Украинец, который работает полный рабочий день, не может находиться за чертой бедности. Этой чертой можно считать уровень фактического прожиточного минимума (это стоимость минимально необходимой корзины товаров и услуг). И уже сейчас фактический уровень прожиточного минимума составляет более 11 тыс. грн (по состоянию на февраль 2025-го было 10,6 тыс. грн). Если цифры, которые предоставили распорядителям бюджетных средств, используют при разработке Бюджетной декларации, в течение лет в Украине минималка будет меньше фактического размера прожиточного минимума.

Федерация профсоюзов предоставила свои предложения в бюджет: они требуют установить минимальную заработную плату с 1 января 2026 года не ниже 50% от прогнозной среднемесячной заработной платы работников на конец 2025 года. Речь идет о минималке ориентировочно в 12 195 грн.

"Такая позиция, в частности, учитывает ускоренное движение Украины в ЕС и нормы Директивы (ЕС) 2022/2041 об адекватной минимальной заработной плате в Европейском Союзе; договоренности п. 2.6 Генерального соглашения; поддержку покупательной способности работника, стимулирование возвращения людей на украинский рынок труда, рост поступлений в бюджеты и Пенсионный фонд Украины", - отмечают профсоюзы. Однако пока это требование выглядит нереалистично.

Кроме минималки, в следующем году также должна вырасти и минимальная пенсия. Если в этом году украинцы на заслуженном отдыхе получают не менее 2361 грн, то уже в следующем году эта цифра вырастет до 2564 грн. Как и в случае с индексацией минималки, этого недостаточно даже чтобы обеспечить уровень физиологического выживания. Фактический размер прожиточного минимума для украинца пенсионного возраста составляет более 6,7 тыс. грн.

Даже при самом позитивном сценарии (окончание войны в 2025-м), в следующем году бюджет Украины придется формировать в условиях жесткой экономии. Финансовая помощь Украине будет уменьшаться, а дефицит бюджета необходимо будет сокращать.