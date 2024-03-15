Украинцам увеличат продолжительность отпуска и введут новый отдых: детали проекта министерства

В Украине согласно проекту Кодекса законов о труде продолжительность отпуска планируется увеличить с 24 до 28 дней. Проект разработало Министерство экономики, он находится на этапе обсуждения.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Так, кроме основного отпуска также предусмотрены:

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, предусмотренные законом;

отпуска по учебе (статья 97 настоящего Кодекса);

социальные отпуска:

отпуск по беременности и родам (статья 98 настоящего Кодекса);

отпуск по уходу за ребенком (статья 99 настоящего Кодекса);

отпуск работникам, усыновившим ребенка (детей) (статья 100 настоящего Кодекса);

отпуск при рождении ребенка (статья 101 настоящего Кодекса);

отпуск работникам, имеющим детей, совершеннолетних сына или дочь с инвалидностью с детства подгруппы А I группы (статья 102 настоящего Кодекса);

отпуска без сохранения заработной платы (статья 105 настоящего Кодекса).

Также предусмотрено реформирование порядка и условий предоставления социальных отпусков с учетом принципа гендерной недискриминации. Внедрение новых подходов к урегулированию индивидуальных трудовых споров, в частности, на основе процедур медиации распространения норм коллективных договоров и соглашений.

Какие отпуска в ЕС

Как утверждает Euronews со ссылкой на Европейскую службу занятости (EURES), 20 дней минимального ежегодного оплачиваемого отдыха имеют восемнадцать стран ЕС, максимальная продолжительность отпуска – 25 дней только в 5 странах.

Австрия, Франция, Люксембург, Швеция и Дания входят в пятерку лучших по продолжительности отпуска стран. Впрочем, работодатели могут увеличить количество дней отпуска, в основном из-за выслуги лет, типа контракта и профессии.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным НБУ, украинский рынок труда в ближайшее время будет пребывать в достаточно статичном состоянии: не ожидается как резкого роста вакансий в основных секторах экономики, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания преимущественно негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых.

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