Украинские Силы обороны должны насыщаться такой техникой, которая могла бы наносить огненное поражение на значительное расстояние, уничтожать технику оккупантов в большом количестве и минимизировать наши человеческие потери. Такое мнение в интервью Ukraine World News высказал Владислав Бельбас, гендиректор компании "Украинская бронетехника", входящей в состав NAUDI.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

"Потрібно, щоб воювала техніка і технології, а не живі люди", – наголосив він.

"Зараз замовлення "Української бронетехніки" на 2024 рік в рази перевершують замовлення на 2023 рік, і ми бачимо чітке бачення забезпечення виконання цих планів. По всій галузі ВПК – картина максимально позитивна", – додав Владислав Бельбас.

За його словами, в 2024 році українські виробники озброєння здатні постачати серійно, розробляти нову техніку та забезпечувати нею армію.

"Через два роки після початку повномасштабного вторгнення ми можемо порівняти нашу техніку з іноземними аналогами. І тут я би віддав перевагу українським продуктам. Чисто технічно ми можемо забезпечити набагато коротше логістичне плече", – зазначив Владислав Бельбас.

Гендиректор "Української бронетехніки" додав, що цілями ракетних ударів ворога протягом останніх місяців були підприємства українського оборонно-промислового комплексу.

"Ворог починає розуміти, що ОПК нашої країни – це загроза для них. Ми ж маємо думати системно і мінімізувати інформацію, яка потрапляє до відкритих джерел", – наголосив він.

Про перспективи імпорту української зброї і про те, чи може внутрішній виробник повністю забезпечити снарядами українську армію, дізнавайтеся з відео.