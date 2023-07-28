Подельника Жеваго задержали на Кипре: готовится экстрадиция в Украину

На Кипре задержали бывшего замглавы обанкротившегося банка "Финансы и Кредит". Его считают сообщником владельца этого банка Константина Жеваго, который "отмыл" более 100 млн долларов.

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Готовится экстрадиция подозреваемого в Украину. Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР). Правоохранители не называют имя задержанного, но, по данным СМИ, речь идет о Сергее Борисове.

"На основе собранной ДБР доказательной базы, суд принял решение по содержанию подозреваемого под стражей. Работники Бюро готовят необходимый пакет документов для его экстрадиции из Республики Кипр в Украину", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сам Жеваго получил уведомление о подозрении в совершении уголовных преступлений (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины). Также подозрения предъявлены ряду представителей топ-менеджмента банка.

По данным следствия, Жеваго и его подручные организовали механизм растраты 113 млн долларов финансового учреждения. Это нанесло ущерб как интересам государства, так и вкладчикам банка. Эти 113 млн долларов Жеваго незаконно вывел за границу. Средства, находящиеся на счетах в Швейцарии, арестованы и Украина надеется их вернуть.

Правоохранители утверждают: Жеваго организовал растрату $113 млн банка "Финансы и кредит" с 2007-го по 2013 год. Подконтрольная олигарху офшорная компания открыла кредитные линии в иностранных финучреждениях, а его банк выступил поручителем. Затем компания не выполнила свои договорные обязательства, а иностранные банки взыскали имущество, которые было под залогом, списав указанную сумму.

По состоянию на конец июля наложены аресты на имущество олигарха Жеваго, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, арестованы:

акции предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ и 26 объектов недвижимости самого Жеваго;

14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений и 10 квартир связанных юрлиц.

Еще в октябре 2020 года арестованные активы были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). Их стоимость оценивается более чем в 300 млн гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2021 года Жеваго была заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 27 декабря 2022 года олигарх был задержан на элитном курорте Куршевель во Франции.

ГБР активно сотрудничает с органами юстиции, жандармерии и полиции Франции. Тем не менее 30 марта 2023 года суд Шамбери отказал в экстрадиции беглого олигарха в Украину. Суд мотивировал свое решение тем, что "запрашивающее государство, находящееся в состоянии войны в неопределенной ситуации, не в состоянии иметь суд, гарантирующий основные свободы". Французская прокуратора готовит обжалование этого решения в апелляционном порядке. В то же время сам Жеваго остается под домашним арестом.

А в мае 2023-го имя Жеваго засветилось в масштабном коррупционном скандале. Так, по данным СМИ, пойманный на взятке в $3 млн председатель Верховного суда получал деньги за решение в пользу Жеваго.

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