Украинских чиновников отправят стажироваться в Еврокомиссию: какие условия

Украинские госслужащие смогут проходить стажировку в Европейской Комиссии (ЕК) по двум специальным программам. Максимальная продолжительность такой стажировки – 2 года, после чего чиновник должен вернуться в Украину, причем в тот госорган, из которого уезжал.

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Соответствующий Административный протокол был подписан в Киеве, рассказал глава комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). "Украина договорилась о стажировке государственных служащих в Европейской Комиссии", – сообщил он.

Предполагается, что это поможет Украине улучшить качество государственного управления. ЕК предложит две программы:

National Experts in Professional Training Programme (NEPTs) – краткосрочная стажировка в ЕК продолжительностью 3-5 месяцев ;

; Seconded National Experts (SNEs) – занятие вакансий национальных экспертов в ЕК на срок до 2 лет.

"После завершения командировки государственные служащие должны вернуться в орган, из которого они были направлены в ЕК", – добавил Гетманцев.

По его словам, согласно взятым на себя обязательствам в рамках вступления в ЕС Украина должна демонстрировать "существенный прогресс в части качества государственного управления". "Сейчас – нужно быть откровенным – оно довольно слабое", – уверен Гетманцев.

Депутат объяснил, что в последнем отчете ЕК от октября-2024 о прогрессе в Украине в рамках пакета расширения реформа госуправления оценена на 2 балла из 5. Годовой прогресс ЕК оценило в 4 балла из 6.

"Должны очень оперативно решать задачи улучшения качества государственного управления – как для того, чтобы уже сейчас более успешно и результативно внедрять необходимые для евроинтеграции реформы, развивать горизонтальные связи с национальными и общеевропейскими институтами, на "одном языке" вести переговоры с европейскими партнерами о вступлении Украины в ЕС, так и на будущее, где нам понадобится новое поколение профессиональных чиновников уже под стандарты членства в Объединении и для будущей работы в европейских структурах", – объяснил Гетманцев.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине запустили еще один масштабный проект. В результате работу госслужащих оптимизируют с помощью искусственного интеллекта.

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