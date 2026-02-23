Украинские мошенники обманули инвесторов из ЕС на $1,2 млн: разоблачена схема с криптовалютой
Украинские правоохранители вместе с европейскими коллегами ликвидировали в Днепре масштабную мошенническую схему. Жертвами сделки были граждане Евросоюза – у них обманом выманили не менее $1,2 млн.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. В результате были задержаны 11 человек – лидера преступной организации и 10 его сообщников.
Что выяснило следствие
- Организаторы создали в городе четыре "колл-центра", операторы которых звонили гражданам ЕС.
- Для убедительности мошенники демонстрировали клиентам быстрый рост прибыли на онлайн-платформе, которая имитировала работу криптовалютной биржи.
- На таком сайте отображались сфальсифицированные графики с приумножением стоимости активов и "доходности" инвестиций.
- На начальном этапе предлагали сделать символический первый взнос, после которого инвесторов "поощряли" мгновенными дивидендами.
- Жертва попадала "на крючок" и перечисляла все большие суммы на криптокошельки операторов.
- Как только размер инвестиций достигал наивысшего предела, фигуранты обрывали связь и блокировали контакты клиента.
- В течение года дельцы "заработали" на сделке не менее $1,2 млн незаконного дохода.
Результаты обысков
В результате расследования задержан организатор схемы и 10 других причастных. Во время 40 обысков в офисах и домах задержанных правоохранители изъяли доказательства преступной деятельности:
- мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами "схемы";
- 21 млн грн в гривневом эквиваленте, вероятно полученный преступным путем.
Задержанным сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- чч. 1, 2 ст. 255 (создание и руководство преступной организацией, а также участие в ней);
- чч. 4, 5 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники);
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенное в особо крупном размере).
Сейчас им грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Злоумышленники находятся под стражей.
