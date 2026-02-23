Украинские мошенники обманули инвесторов из ЕС на $1,2 млн: разоблачена схема с криптовалютой

Украинские правоохранители вместе с европейскими коллегами ликвидировали в Днепре масштабную мошенническую схему. Жертвами сделки были граждане Евросоюза – у них обманом выманили не менее $1,2 млн.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. В результате были задержаны 11 человек – лидера преступной организации и 10 его сообщников.

Что выяснило следствие

Организаторы создали в городе четыре "колл-центра", операторы которых звонили гражданам ЕС.

операторы которых звонили гражданам ЕС. Для убедительности мошенники демонстрировали клиентам быстрый рост прибыли на онлайн-платформе , которая имитировала работу криптовалютной биржи.

, которая имитировала работу криптовалютной биржи. На таком сайте отображались сфальсифицированные графики с приумножением стоимости активов и "доходности" инвестиций.

и "доходности" инвестиций. На начальном этапе предлагали сделать символический первый взнос , после которого инвесторов "поощряли" мгновенными дивидендами.

, после которого инвесторов "поощряли" мгновенными дивидендами. Жертва попадала "на крючок" и перечисляла все большие суммы на криптокошельки операторов .

. Как только размер инвестиций достигал наивысшего предела, фигуранты обрывали связь и блокировали контакты клиента .

. В течение года дельцы "заработали" на сделке не менее $1,2 млн незаконного дохода.

Результаты обысков

В результате расследования задержан организатор схемы и 10 других причастных. Во время 40 обысков в офисах и домах задержанных правоохранители изъяли доказательства преступной деятельности:

мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами "схемы";

21 млн грн в гривневом эквиваленте, вероятно полученный преступным путем.

Задержанным сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 1, 2 ст. 255 (создание и руководство преступной организацией, а также участие в ней);

(создание и руководство преступной организацией, а также участие в ней); чч. 4, 5 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники);

(мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники); ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенное в особо крупном размере).

Сейчас им грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Злоумышленники находятся под стражей.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о разоблачении нескольких мошеннических call-центров в Запорожье, участники которых обманывали граждан Украины и иностранных государств. Общая сумма нанесенного ущерба превысила 4 млн грн, а фигурантам грозит до 8-12 лет лишения свободы.

