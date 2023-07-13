Депутаты Рады сделали шаг к легализации медицинского каннабиса в Украине: что предусматривает законопроект

Верховная Рада в четверг, 13 июля, поддержала в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса. За соответствующий документ проголосовали 268 избранников.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Законопроект №7457 об использовании медицинского каннабиса зарегистрировали в Парламенте еще в начале июня 2022 года. Однако несколько раз отправляли на доработку.

28 июня президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде призвал депутатов поддержать этот законопроект и легализовать в Украине медицинский каннабис.

"Мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса, соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство", – подчеркнул он.

Глава государства отметил, что это решение позволит облегчить страдания от боли, стресса и вызванных войной травм тем гражданам, которые пострадали от российской агрессии.

В четверг 268 нардепов поддержали законопроект №7457 в первом чтении.

По фракциям:

Слуга народа – 183;

Европейская Солидарность – 10;

Родина – 1;

Платформа при жизни – 16;

Голос –19;

Восстановление – 11;

За будущее – 8;

Доверие – 12;

Внефракционные – 8.

Законопроект об использовании медицинского каннабиса предусматривает:

создание нормативных условий для законного ограниченного обращения каннабиса, смолы каннабиса, экстрактов и настойок каннабиса, а также ТГК (его изомеров и их стереохимических вариантов) в определенных законом целях, в частности, для их использования в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности ;

установление требований и определение особенностей контролируемого обращения сортов растений рода конопли (Cannabis) в определенных сферах деятельности в соответствии с требованиями международного права;

урегулирование вопроса, касающиеся организации деятельности по обращению на каждом этапе такого обращения, включая, среди прочего, операции по ввозу, вывозу, транспортировке по территории Украины, хранению и реализации конопли;

определение требований к субъектам хозяйствования, которые могут осуществлять операции, связанные с оборотом сортов растений рода конопли (Cannabis);внедрение возможности использования каннабиса, смолы каннабиса, экстрактов и настойок каннабиса, а также ТГК (его изомеров и их стереохимических вариантов) в медицинских, научных и научно-исследовательских целях;

содействие повышению уровня и качества медицинского обслуживания населения путем обеспечения реализации права на здравоохранение с применением более эффективных лекарственных средств и методов лечения, в частности, в сфере паллиативной медицины, которые, среди прочего, базируются на симптоматическом лечении, а именно обезболивании.

Как отметил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, использование медицинского каннабиса, лекарственных средств на его основе является распространенной мировой практикой. Украина не первая принимает решение о том, что препараты медицинского каннабиса должны быть на фармацевтическом рынке. 56 стран уже одобрили использование медканабисс и продублировали это в своих локальных, клинических протоколах.

"Поэтому этот законопроект о регулировании обращения растений конопли по сути поможет Украине создать условия, чтобы наши пациенты имели доступ к медицинскому каннабису и препаратам конопли для применения в клинической практике", – сказал он.

В мире лекарственные препараты на основе медканабисса используют для широкого круга пациентов, в частности с неврологическими проблемами, онкозаболеваниями, психическими проблемами.

В то же время, по словам Кузина, хотя законопроект и открывает возможность для пациентов получить такие препараты, для их применения в медицинской практике необходимо будет внести изменения и в протоколы лечения и наладить производство или импорт таких препаратов.

Ранее OBOZREVATEL разобрался в преимуществах и опасностях декриминализации марихуаны, поскольку сторонники легализации медицинского каннабиса напоминают о двух миллионах больных, нуждающихся в эффективном обезболивающем. Противники же заявляют об угрожающей опасности – мол, Украина превратится в страну наркоманов. Однако еще год назад марихуана могла облегчить течение заболевания в Украине около 2 миллионам человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мальта стала первой европейской страной, позволившей выращивать и хранить каннабис (коноплю) для личного использования. Однако это можно делать только в небольших количествах.

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