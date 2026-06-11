Украинка подала иск против "Киевстара" на 50 млн грн: требовала вернуть ей старый тариф и восстановить номер

Шевченковский районный суд Киева отказал клиентке "Киевстара", которая требовала 50 млн грн компенсации морального вреда. Женщина утверждает, что ее якобы без согласия перевели на контрактное обслуживание и впоследствии отключили ее номер.

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Об этом говорится в решении суда по делу № 761/17074/25. Весной 2025 года абонентка обратилась в суд с иском против ЧАО "Киевстар". Женщина утверждала, что работники компании без ее ведома перевели ее анонимный номер (предоплату) на контрактную форму обслуживания, а впоследствии вообще заблокировали.

Из-за потери связи и доступа к SMS-сообщениям истица потеряла возможность получить финансовую помощь от Организации Объединенных Наций (ООН). Свои убытки она оценила в 584 600 грн, а моральный ущерб за пережитые страдания – в беспрецедентные 50 млн грн. Женщина требовала вернуть ей номер, старый тариф и выплатить все средства.

У мобильного оператора озвучили совсем другую версию событий. Еще в феврале 2023 года женщина в разговоре с представителем контакт-центра согласилась на предложение перейти на контракт через услугу "Отложенное контрактное подключение".

Для активации услуги на ее номер был отправлен уникальный пароль, который она назвала оператору вместе со своими анкетными данными. По закону, после телефонного согласия абонент должен был в течение 30 дней прийти в магазин "Киевстар" с паспортом для официальной идентификации личности. Женщина этого не сделала.

Поскольку документы не предоставили, оператор по закону прекратил обслуживание номера на 31-й день, а на 91-й день номер был окончательно аннулирован.

Суд отметил, что для взыскания убытков и "упущенной выгоды" должна быть прямая причинно-следственная связь. Желание получить помощь от ООН является лишь потенциальным доходом, а не гарантированным имуществом, и вины оператора в неполучении этих денег нет.

Клиентке полностью отказано в удовлетворении иска. "Киевстар" не будет платить ни полмиллиона материального ущерба, ни 50 миллионов морального вреда.

Как ранее писал OBOZ.UA, Индустриальный районный суд Харькова обязал пенсионерку, которая после начала войны уехала в Польшу, заплатить кредит и проценты по нему. Женщина заявила, что попала в сложные обстоятельства, поэтому перестала платить в феврале 2022-го.

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