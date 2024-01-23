Украине нужно решить финансовые проблемы энергорынка, чтобы получить иностранные инвестиции для развития энергетики, – Бондарчук

Украина может потерять шанс получить большой объем иностранных инвестиций в развитие собственной энергетики из-за существования долговых и регуляторных проблем на рынке электроэнергии, длительно никак не решаемых.

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Об этом заявил Иван Бондарчук, советник LCF Law Group, эксперт по энергетическому праву.

Он отметил, что в текущих условиях работы энергорынка, то есть отсутствия конкуренции и прозрачности, очень трудно прогнозировать финансовые показатели проектов, а во-вторых – бизнес не захочет быть постоянно зависимым от ручного регулирования или политической целесообразности решений.

"Поэтому рынок должен стать прозрачным: без таких инструментов как ПСО, заниженные тарифы для населения и предельные цены (прайс-кепы) на электроэнергию на рынке", – сказал эксперт.

По его словам, государство должно работать над тем, чтобы снизить финансовый дефицит на рынке.

"Необходимо позаботиться, чтобы расчеты происходили вовремя, и не только для контрагентов "Гарантированного покупателя", но и для других сегментов, то есть на балансировочном рынке и рынке вспомогательных услуг", – отметил Бондарчук.

По его мнению, следует осознать, что Украина остается очень рискованной страной для инвестиций сейчас, и с точки зрения войны, с точки зрения политических рисков. Ведь большинство судебных споров связано именно с некачественным государственным регулированием – когда государственные органы либо принимают решения, не соответствующие закону, либо принимают решения с задержками, либо не выполняют возложенные на них полномочия, а фактически самоустраняются от решения вопросов.

"Такие практики… очень сдерживают развитие энергетики в Украине. Даже в проектах, которые только планируются в Украине, инвесторы все равно смотрят на реалии, оценивают качество регулирования", – подчеркнул эксперт.

По его словам, инвесторы видят, что государство регулирует отрасль очень непрогнозируемо, изменяя ретроспективно условия. Следовательно, надлежащее качество и прогнозируемость государственного регулирования, как считает Бондарчук, должно быть первоочередной предпосылкой для развития энергосектора.

Напомним, по итогам 2023 и 2022 годов уровень расчетов за электроэнергию по ВИЭ составляет не более 55%. Председатель комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александр Трофимец считает, что Кабинет министров Украины должен обеспечить возможность НАЭК "Энергоатом" получить средства от выпуска облигаций под государственные гарантии, чтобы компания могла рассчитаться с долгами на энергорынке для стабилизации финансового состояния энергокомпаний, в частности зеленой энергетики.