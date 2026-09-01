Украине нужен "промышленный Рамштайн" и поддержка в восстановлении, – Забловский

Украине необходимо запустить комплексную программу поддержки промышленности, так называемый "промышленный Рамштайн", который объединит возобновление безопасной работы черноморских портов, пересмотр железнодорожных тарифов, смягчение CBAM, расширение квот ЕС и финансовые инструменты для восстановления предприятий.

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Об этом рассказал посол украинского бизнеса, экономический эксперт Андрей Забловский, комментируя ситуацию в украинской промышленности.

По его словам, для промышленных отраслей, которые одновременно страдают и от обстрелов, и от ограничений, отдельными точечными решениями проблему уже не решить – нужен целый комплекс мер, который позволит предприятиям не только пережить текущие потери, но и восстанавливать поврежденные производственные активы.

Одним из ключевых направлений должно стать существенное расширение страхования военных рисков, говорит эксперт.

"В настоящее время постановлением Кабмина № 1541 уже предусмотрена частичная компенсация стоимости поврежденного или уничтоженного имущества и страховых премий по договорам страхования военных рисков. В то же время, по словам Забловского, масштабы потенциальных убытков значительно превышают возможности как государственной программы, так и частного страхового рынка. Поэтому программу компенсации страховых премий нужно сделать значительно более масштабной, прогнозируемой и многолетней, с достаточным ресурсом для предприятий, отвечающих определенным критериям риска", – отметил он.

Второе направление – расширение программы "Доступные кредиты 5–7–9%" на предприятия, восстанавливающиеся после российских атак. Также необходимо увеличить предельные суммы кредитования и создать отдельный механизм для пострадавшего бизнеса. Её основой могла бы стать государственная портфельная гарантия, которая будет покрывать около 70–80 % кредитного риска. Отдельный блок решений должен касаться налоговых правил для предприятий, потерявших активы из-за войны. Среди возможных мер Забловский назвал перенос подтвержденных убытков от уничтоженного имущества на будущие прибыльные периоды, ускоренную амортизацию нового оборудования, освобождение целевого финансирования от налогообложения и контролируемую отсрочку отдельных налоговых платежей.

Параллельно для ГМК критически важными остаются возобновление работы черноморских портов, пересмотр железнодорожных тарифов, смягчение действия CBAM для Украины и расширение квот ЕС, говорит Забловский. Также необходимо активнее привлекать донорские ресурсы и оборудование через формат так называемого "Промышленного Рамштайна", убежден он.

Фактически речь идет о переходе от отдельных антикризисных решений к целостной государственной программе восстановления промышленности – с доступом к финансированию, страхованием военных рисков, налоговыми инструментами и поддержкой модернизации поврежденных предприятий.