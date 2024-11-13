Украина заработала первые деньги на картинах из коллекции Медведчука: как выглядит самый дорогой реализованный лот. Фото

В Украине продали на аукционе первые 16 арестованных картин их коллекции коллаборанта Виктора Медведчука – в частности, полотно с пейзажем за 76 тыс. грн. В целом заработать для государственного бюджета удалось почти 317 тыс. грн. Вся коллекция картин Медведчука (136 штук) ранее была оценена почти в 4 млн грн.

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Об этом сообщили в Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА). "Самым дорогим лотом среди реализованных сегодня (13 ноября. – Ред.) работ стало полотно "Сельский пейзаж с рекой на фоне гор", проданное за 76 тыс. грн. Все лоты были реализованы через систему Прозорро.Продажи в полном соответствии с процедурами", – отметили в ведомстве.

Еще 120 картин продадут во время следующих торгов – каждый день будет реализовываться часть коллекции. Следующие 19 картин планируют продать уже 14 ноября.

Отмечается, что средства, полученные с продажи будут направлены "на экономику и ВСУ". В частности, речь идет о закупке военных облигаций, что поддерживает обороноспособность государства. "Справедливо, когда незаконно приобретенное имущество предателей и коллаборантов работает на государство", – прокомментировала глава АРМА Елена Дума.

Следует учитывать, что из 285 арестованных и переданных в АРМА картин Медведчука 149 были признаны культурным наследием Украины. Такое решение приняли эксперты Национального художественного музея.

"Эти работы планировалось передать украинским музеям. Однако соответствующий законопроект №11280-1 по особенностям управления культурными ценностями не нашел достаточной поддержки среди народных депутатов", – отметили в АРМА.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине продали на аукционе последние часы из коллекции Медведчука. За часы Dolce & Gabbana удалось выручить 285 тыс. грн. За все три аукциона государство заработало почти 7 млн грн.

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