Последние люксовые часы Медведчука пустили с молотка: сколько заработала Украина

В Украине продали на аукционе еще одни часы коллаборанта Виктора Медведчука. За часы Dolce & Gabbana удалось выручить 285 тыс. грн. Это был последний выставленный на торги экземпляр из коллекции предателя. За все три аукциона государство заработало почти 7 млн грн.

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Об этом свидетельствуют данные системы Prozorro.Продажі. Стартовая цена составляла 461,2 тыс. грн, аукцион прошел с понижением цены.

Сообщается, что аукцион состоялся 14 октября. Предыдущие торги, на которых было продано еще 11 часов Медведчука, прошел 25 сентября. Тогда продажа проходила с повышением цены. В тот раз государство получило почти 3,3 млн грн.

В этот раз продавали не реализованные ранее часы Dolce & Gabbana №7/10. Среди особенностей – корпус из желтого металла с узорами и декорированный ремешок. "Определенное законом основание передачи актива для реализации: постановление следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 12.07.2022 г. № 757/16828/22-к", – отмечается в системе.

В описании лота указано, что часы имеют следы ношения. В частности, на них зафиксированы потертости ремешка и царапины на корпусе.

Кроме того, как сообщили в АРМА, одни из проданных часов Медведчука – "Москва Кремль" – лишатся изображения Кремля. Отмечается, что новый владелец планирует украсить их гербом и флагом Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, еще один аукцион по продаже люксовых часов Медведчука принес Украине 3,6 млн грн. Тогда, в частности, были проданы часы с портретом Оксаны Марченко.

До того АРМА продало квадроцикл и багги Медведчука. Выручить удалось почти миллион гривен.

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