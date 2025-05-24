Украина теряет возможности строить зеленые электростанции из-за долгов перед инвесторами – Савченко

Задолженность на рынке электроэнергии остается главной преградой для строительства новых зеленых энергетических мощностей в Украине.

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Об этом заявила Ольга Савченко, старший партнер юридической компании "Альтело", комментируя актуальное состояние отрасли, сообщает Liga:zakon.

"Совершенно очевидно, что ключевым сдерживающим фактором для развития сектора ВИЭ остается задолженность на рынке электрической энергии", – отметила эксперт.

Она отметила, что часть долговой проблемы сформирована из-за того, что государство не определило комплексного подхода в вопросе оплаты электроэнергии, которая ранее была произведена на зеленых электростанциях на временно оккупированных территориях.

В то же время Савченко подчеркнула, что полномасштабное вторжение существенно изменило отношение к "зеленой" энергетике как со стороны государства, так и со стороны населения. Возобновляемые источники энергии, по ее словам, сыграли ключевую роль в поддержке энергосистемы страны во время критических дефицитов электроэнергии, и поэтому развитие этой отрасли надо стимулировать.

"Очевидно, что станции, работающие на ВИЭ, являются самым быстрым способом компенсировать дефицит мощностей. Однако без решения вопроса долгов инвесторы не готовы разворачивать новые проекты", – добавила она.

Ранее директор ООО НПП "ЭНЕРГО-ПЛЮС" Евгений Корф заявил, что украинский рынок возобновляемой энергетики остается заложником накопленных долгов. По его словам, это серьезно сдерживает дальнейшее развитие отрасли и привлечение инвестиций.