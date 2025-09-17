Украина теряет возможности для развития из-за бесконтрольного экспорта металлолома, – Мироненко

Бесконтрольный экспорт лома превратился в настоящую проблему для украинской экономики, ведь если в начале войны объемы экспорта составляли 4 тысячи тонн в месяц, то сейчас они выросли до 50 тысяч.

Видео дня

Об этом рассказал операционный директор компании "Метинвест" Александр Мироненко на Форуме промышленников от Forbes Ukraine.

"С каждой тонной вывезенного лома Украина теряет около 800–900 долларов валютной выручки. Эти средства могли бы оставаться в экономике страны, если бы лом перерабатывался на украинских предприятиях и шел на внутренний рынок или экспортировался уже как готовая продукция, создавая новые возможности для развития национального производителя", – заметил Мироненко.

Как известно, сейчас украинским металлургам не хватает минимум 300 тыс. тонн лома. При этом объем экспорта только растет: в 2024 году объем составил около 500 тыс. тонн. Из-за бесконтрольного вывоза, который иногда происходит по "серым" схемам, бюджет Украины уже потерял 3 миллиарда гривен.

Напомним, сейчас Еврокомиссия рассматривает ограничения на вывоз лома из ЕС, потому что это стратегическое сырье в рамках "зеленого курса".