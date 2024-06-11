Из-за нелегального экспорта зерновых Украина теряет миллиарды гривен, - Вербицкий

Украина ежегодно теряет миллиарды гривен из-за попыток недобросовестных предприятий экспортировать зерновые без уплаты налогов и возврата валютной выручки.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий в эфире Единых новостей, пишет ТСН.

"Сегодня я считаю, что это действительно проблема. Потому что большинство зерна идет нелегально - не возвращается валютная выручка, не уплачиваются налоги в бюджет, и страна теряет миллиарды гривен", - заявил Вербицкий.

Отмечается, что в целом в последнее время был предотвращен вывоз с территории Украины более 40 контейнеров сельскохозяйственной продукции, купленной за наличные средства. Указанные предприятия уклонились от уплаты налогов на 32 млн. грн.

"Фактически бюджет Украины не досчитался бы миллионов гривен. И такой случай не одинок. Зерно нелегально вывозят грузовиками, железной дорогой и морем. По данным Министерства экономики, два из каждых пяти тонн зерна вывозятся без уплаты налогов", - добавил прокурор Максим Олефир.