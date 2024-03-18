Украина теряет доверие инвесторов из-за промедления решения финансовых проблем 'зеленой' энергетики, – Письменная

Украина теряет позиции надежного партнера для развития зеленой энергетики среди международных инвесторов из-за промедления в решении проблем, усугубляющих долговый кризис в отрасли, рассказала Виктория Письменная, главный юрисконсульт компании Elementum Energy. Она напомнила, что до сих пор существует проблема неподписанных актов между компанией "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" по объему компенсаций предприятиям зеленой энергетики.

"Регулирование позволяет растягивать подписание актов, вот игроки по этому и пользуются. Но теряем мы. С позиции одного производителя речь идет о неполной оплате поставляемого товара. С течением времени эти суммы обесцениваются и добросовестные производители повлиять на это никак не могут", – сказала Письменная.

По ее словам, с позиции отрасли это хорошо иллюстрирует неготовность обеспечивать инвестору прогнозируемые условия работы. А без этого привлекать средства в восстановление и сложнее и дороже.

"Мы считаем это практикой, которая показывает Украину ненадежным партнером иностранным инвесторам. А еще это поднимает вопрос независимости и институциональной способности госорганов и предприятий", – пояснила представительница компании.

"За инвестиции нужно конкурировать, и без истории успеха с Украиной это просто сложно", – добавила она.

Также она сообщила, что проблема с неподписанием актов между государственными компаниями является следствием утверждения несоответствующей формулы расчета стоимости небалансов, отмененной в суде.

"Раньше действующая формула включала компонент, увеличивавший эту стоимость, например, из-за промахов торговой деятельного гарантированного покупателя. Простыми словами, "зеленого" производителя заставили заплатить "и за себя, и за того парня", – отметила Письменная.

Именно поэтому, по ее словам, теперь производители хотят пересмотра счетов за небаланс и потому часть из них – спорная.

"Речь идет о том же принципе, как будто в вашей платежке за коммунальные услуги ошибка – вы бы так же просили посчитать по-честному. Эту ситуацию можно решить, используя справедливую форму и вернув излишне уплаченные средства", – подытожила Письменная.

Напомним, недоплата Гарантированного покупателя предприятиям зеленой энергетики за 2023 год составляет 25%, за 2022 год – почти 45%. марта текущего года, считает председатель комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Александр Трофимец.