Украина сожгла больше угля из-за ремонтной кампании на АЭС – НКРЭКУ

На уменьшение запасов угля на ТЭС летом этого года повлияла жара и активная подготовка энергосистемы ко второму отопительному сезону в условиях войны.

Об этом сообщает "Левый берег" со ссылкой на члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Ольгу Бабий.

"Часть атомных блоков электростанций была в плановом режиме, потребовалось дополнительное привлечение тепловой генерации для покрытия потребностей баланса. Потому что мы также тогда видели, что у нас в том числе был значительный импорт. То есть это первая генерационная составляющая, когда мы использовали уголь для поддержки энергосистемы" ", – объяснила Бабий.

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По словам министра энергетики Германа Галущенко, из-за высоких температур в течение последних двух месяцев лета запасы угля на складах несколько упали, но уже сейчас заключены соответствующие контракты, в том числе на импорт.

"Углями в необходимом объеме мы будем полностью обеспечены", – цитирует издание Галущенко.

Как сообщалось, на середину сентября составы украинских ТЭС составляли 1,35 млн т угля.

Накануне в ДТЭК заявили, что законтрактовали 210 тысяч тонн угля из Польши для подстраховки и стабильного прохождения отопительного сезона.