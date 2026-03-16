Украина резко сократила экспорт железной руды: валютная выручка упала более чем на 50%

Украина в январе-феврале 2026 года существенно сократила экспорт железной руды, и это уже привело к значительному падению валютной выручки. За два месяца поставки сырья за границу уменьшились на 40,9% в годовом измерении, до 3,31 млн тонн, что стало самым низким показателем с 2023 года.

Вместе с сокращением объемов экспорта уменьшились и валютные поступления. В феврале выручка от экспорта железной руды составила $99,88 млн – это на 50,6% меньше, чем годом ранее. По итогам января-февраля валютная выручка составила $260,13 млн, сократившись на 42,1% в годовом измерении.

Крупнейшим потребителем украинской железной руды традиционно остается Китай: в январе–феврале поставки в этом направлении сократились на 56,1%. В Словакию отгрузки остались почти на том же уровне, а в Польшу – упали на 44,9% г./г.

В феврале объемы экспорта уменьшились еще больше. Украина поставила за границу 1,25 млн тонн железорудного сырья, что на 38,9% меньше, чем в январе, и на 49,1% меньше, чем в феврале прошлого года. Это самый низкий показатель экспорта с февраля 2023 года.

По оценкам аналитиков, главной причиной падения экспорта стали внутренние производственные ограничения. В частности, перебои с электроснабжением после атак на энергетическую инфраструктуру осложнили работу горно-обогатительных комбинатов и привели к временным остановкам производства. Дополнительным фактором стал сезонный спад деловой активности в Китае в начале февраля из-за праздничного периода, что временно ослабило спрос на импортное сырье.

Напомним, что по итогам 2025 года Украина сократила экспорт железной руды на 8%, до 30,99 млн тонн. Основными рынками сбыта оставались Китай, Словакия и Польша.

Как известно, за 5 лет крупнейшие метпредприятия уплатили налогов и сборов на сумму 190 млрд грн, или $6,2 млрд. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней. Но в случае роста тарифов государственных монополий, прежде всего грузового тарифа "Укрзалізниці", бюджет рискует потерять источник прибыли, ведь производители начнут закрывать предприятия.