Украина продолжает работать над расширением морского коридора, – Кубраков

С момента выхода из "зернового соглашения" РФ совершила 17 массированных атак, что привело к снижению на 40% экспортного потенциала портов и продолжает создавать угрозы для судоходства в Черном море. Но наши военные знают, как дать отпор врагу, поэтому Украина продолжает работать над расширением коридора.

Об этом заявил вице-премьер-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков во время визита премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в Одессу.

"Россия создает угрозы для судоходства в Черном море, но украинские военные знают, как дать ощутимый отпор оккупантам. Благодаря этому мы смогли создать возможность для работы временного коридора для гражданских судов. В мире он уже получил название "украинский коридор", - отметил Кубраков.

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Он подчеркнул, что с момента выхода из Зерновой сделки РФ нанесла уже 17 массированных атак по портовой инфраструктуре Украины, что привело к снижению экспортного потенциала портов на 40%. В то же время движение судов по новому коридору продолжается, а власть работает над его расширением.

"На сегодняшний день уже 21 судно воспользовалось этим коридором для экспорта, и 25 судов зашли в порты под загрузку. Мы продолжаем работать над расширением коридора, это наша ответственность за продовольственную безопасность мира", - подчеркнул министр.

Как известно, "украинский морской коридор" начал действовать благодаря действиям МИУ и морскому фронту, развернувшему украинские войска, заставив врага отступить и потерять контроль в Черном море.

В то же время, для того чтобы нарастить объем экспорта новым коридором, необходимо усилить ПВО в портах, обеспечить безопасность судов в море от мин и разработать систему страхования с привлечением международных страховых компаний.