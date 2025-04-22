Украина привлечет датских экспертов к поиску инвестиций в ветроэнергетику – УВЕА

Украина будет сотрудничать с датскими экспертами в вопросах привлечения инвестиций и обмена опытом развития ветроэнергетики, сообщает Украинская ветроэнергетическая ассоциация (УВЭА).

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Согласно сообщению, 8 апреля на конференции WindEurope УВЕА и GreenPower Denmark подписали меморандум о новой фазе сотрудничества между Украиной и Данией в сфере ветроэнергетики.

Целью заключенного сотрудничества является развитие оффшорной и наземной ветроэнергетики; повышение энергетической безопасности Украины; интеграцию инноваций, привлечение инвестиций и усиление экспертизы. Так, сообщается, что стороны сосредоточятся на обмене опытом и технической экспертизой; проведении обучающих программ и тренингов для украинских девелоперов и инженеров; организации визитов на наземные и оффшорные ВЭС Дании. Кроме того, эксперты будут участвовать в развитии рынка подержанных и восстановленных ветровых турбин в Украине.

"Датский опыт, технологии и инвестиции способны помочь Украине в развитии как наземной, так и оффшорной ветроэнергетики. Поддержка со стороны GreenPower Denmark – это мощный сигнал: несмотря на все вызовы, Украина готова и дальше двигаться вперед", – подчеркивает Андрей Конеченков, председатель правления УВЕА.

Напомним, в ГП "Гарантированный покупатель" сообщили, что задолженность перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников составляет 22 млрд грн.

По мнению нардепа Алексея Кучеренко, энергетическому рынку Украины необходимы предложения, которые могут лечь в основу комплексного компромисса между всеми участниками. Речь идет о создании дорожной карты, которая урегулирует системные технические и финансовые проблемы и позволит стабилизировать ситуацию с долгами на рынке.