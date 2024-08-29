Украина приблизилась к перезапуску таможни: нардепы приняли важное решение

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал перезагрузку украинской таможни. Поэтому парламентский комитет проголосовал за принятие законопроекта №6490 в целом.

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Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил, что во второе чтение законопроекта внесены предложения и поправки, целью которых является усовершенствование правовых основ прохождения службы в таможенных органах, в частности:

урегулирование существенных условий контракта о прохождении службы в таможенных органах;

определение требований к профессиональной компетентности должностных лиц таможенных органов;

введение процедуры ротаций должностных лиц таможенных органов, проверок на добродетель и мониторинг образа жизни;

возможность проведения психофизиологического опроса с использованием полиграфа должностных лиц таможенных органов.

Также комитет урегулировал условия оплаты труда должностных лиц таможенных органов. Кроме того, были усовершенствованы подходы к формированию:

конкурсной комиссии по проведению конкурса на должность руководителя центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную таможенную политику;

аттестационных комиссий и комиссии по проведению внешней независимой оценки (аудита) эффективности деятельности центрального органа исполнительной власти, реализующей государственную таможенную политику и т.д.

Следует отметить, что реформа таможни – один из маяков Меморандума о сотрудничестве, который Украина заключила с Международным валютным фондом. Чтобы продолжать получение макрофинансовых траншей, наша страна до конца октября.

Также OBOZ.UA сообщал, что Украина может получить отсрочку выплаты дополнительных комиссий за предоставленный Международным валютным фондом кредит. Организация готова просмотреть систему выплаты комиссий своими крупнейшими заемщиками, среди которых и Украина. Изменение политики МВФ может быть связано с беспокойством некоторых стран относительно того, что высокие процентные ставки делают обслуживание долга необоснованно высоким.

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