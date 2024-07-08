МВФ может изменить условия кредитования Украины: СМИ узнали, к чему пора готовиться

Украина может получить отсрочку выплаты дополнительных комиссий за предоставленный Международным валютным фондом (МВФ) кредит. Организация готова пересмотреть систему выплаты комиссий своими крупнейшими заемщиками, в число которых входит и Украина.

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Изменение политики МВФ может быть связано с обеспокоенностью некоторых стран в отношении того, что высокие процентные ставки делают обслуживание долга необоснованно высоким. Об этом сообщило издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Соответствующий вопрос будет вынесен на обсуждение на встрече Совета МВФ, которая состоится 8 июня в Вашингтоне. Чтобы решение одобрили, необходима поддержка 70% Совета (то есть 17 из 24 его членов) – США, которые являются крупнейшим акционером МВФ, уже выразили свою готовность пересмотреть политику организации

После этого крупнейшие заемщики МВФ могут получить перерыв в уплате дополнительных сборов. Окончательное решение по этому вопросу должно быть принято до конца 2024 года.

Дополнительные сборы взимаются со стран, которые берут в долг больше своей квоты или дольше выплачивают ссуды по программам МВФ. В организации это называют необходимой частью финансовой модели и механизмом от слишком большого заимствования или длительного погашения кредитов.

В то же время, это накладывает дополнительное финансовое бремя на и без того истощенные экономики – совокупная ставка по некоторым кредитам достигает 8%, что вдвое выше доковидных показателей. Вместо выплаты комиссий эти средства могли бы быть потрачены на пищевые продукты и здравоохранение, стоимость которых увеличивается из-за высоких темпов инфляции и растущей процентной ставки.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Украина получила от МВФ пятый транш по программе Extended Fund Facility в размере $2,2 млрд. Это сделало Украину второй в списке крупнейших должников фонда – ее задолженность выросла до $13,85 млрд.

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