Украина потеряла около 90% мощностей ТЭС из-за российских атак, поэтому отключение надолго, – Кучеренко

В результате пяти массированных ракетных атак по энергосистеме Украина потеряла около 90% тепловых электростанций.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Алексей Кучеренко.

"Мы потеряли 8 тыс. МВт – это очень много. Я разговаривал с энергетиками, то есть с 8 тыс. сейчас работает 800. То есть в десять раз меньше. И потому дефицит прогнозируемый", – сказал он.

Кучеренко объяснил, что частично дефицит покрывается импортом электроэнергии, и Украина сейчас берет из Европы максимально возможный объем энергии. Он добавил, что поэтому Украина будет просить Европу увеличить возможности для импорта, чтобы еще больше покрывать дефицит.

Однако нардеп подчеркнул, что отключение света надолго.

"Ограничения будут надолго. Летом будут, к сожалению, и потом будут, и зимой будут. Потому что ничего кардинально не изменится. Мы не сможем быстро восстановить и отремонтировать тот потенциал тепловых станций, которые были выведены из строя за эти последние пять волн ракетных атак", – подчеркнул он.

Также он добавил, что летом атомные электростанции будут традиционно выходить в плановые ремонты, из-за чего доступной электроэнергии станет еще меньше.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что последние российские удары по энергосистеме нанесли ущерб более чем на 1 млрд долларов.