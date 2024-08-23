Украина получит миллионы: люксовые часы предателя Медведчука с Кремлем и портретом Марченко выставлены на аукцион. Фото

Украина объявила 20 аукционов для продажи коллекционные часов коллаборанта Виктора Медведчука. Общая стоимость всех лотов превышает 10,6 млн грн. Самый дорогой экземпляр стоит более 1,8 млн грн. При этом в коллекции предателя оказались часы с портретом Оксаны Марченко и с Кремлем.

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Об этом сообщили в в Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА). "Каждый желающий может принять участие в аукционах, кроме лиц, связанных с государством-агрессором. После реализации часов средства поступят в депозитный портфель АРМА, после чего будут использованы для закупки военных облигаций. Аукционы продлятся 14 дней", – рассказали в агентстве.

Для проведения аукционов была получена оценка этих 20 коллекционных наручных часов. Среди них самыми дорогими оказались такие:

Breguet 4416K – почти 1,86 млн грн;

Patek Philippe – более 1,27 млн грн.

"Общая сумма оценки всей коллекции часов – 10,6 млн грн. Уже вскоре этот актив будет выставлен для реализации на Prozorro", – подсчитали в АРМА.

В целом на продажу будут выставлены часы марок Rolex, Cartier, Breguet, Dolce & Gabbana, Frank Muller, Patek Phlippe, Vacheron Constantin, Gold Time. Среди необычных моделей:

Parmigiani Fleurier с изображением на циферблате Оксаны Марченко (302,6 тыс. грн);

наручные часы "Москва Кремль" (17,47 тыс. грн);

часы с надписью на циферблате "Госрезерв Украины" (почти 2,6 тыс. грн).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее АРМА продало квадроцикл и багги Медведчука. Выручить удалось почти миллион гривен.

Напомним, в сентябре 2022 года в обмен на Медведчука украинской стороне удалось вернуть многих защитников Мариуполя. В частности, из российского плена были освобождены заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") и командир полка "Азов" Денис Прокопенко ("Редис").

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