Украина получила мощный рычаг для разблокировки портов для всех грузов, – Водовоз

После удачных атак Украины на российские корабли, внимание всего международного сообщества приковано к этой теме. Поэтому разблокировка портов для всех грузов станет мощной геополитической победой Украины над агрессором.

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Об этом заявил глава Проектного офиса компании Метинвест Александр Водовиз.

"О полной разблокировке портов наконец-то начали говорить. Мы слышали выступление президента Зеленского о том, что мы сейчас говорим не только о зерновом коридоре, мы говорим об открытии портов в широком смысле этого слова. Так, чтобы любая продукция могла выходить через наши порты.

Я оцениваю такой сигнал очень положительно. Можно ожидать, что переговоры с ООН, с Турцией, с россией будут сейчас носить несколько иной характер", - отметил Водовиз.

Он подчеркнул, что атаками на российские корабли Украина показала свою силу, и поставила РФ в условия, когда ей придется больше платить за свои грузы.

Мы показали, что можем атаковать их корабли, их порты. Теперь владельцы судов, страховые компании увеличили фрахт, увеличили страховки в 10-20 раз. Что это значит? Что часть российских товаров стали неконкурентными. Они не могут их вывозить из своих портов. Обеспокоенность страховых компаний нарастает, россияне сталкиваются с очень большой проблемой, и у меня есть большая надежда, что наши военные на этом не остановятся, и тогда уже в ближайшее время страховые компании откажутся страховать российские суда, идущие в Новороссийск или в любой порт черноморского бассейна", - объяснил он.

Водовоз подчеркнул: все западные СМИ - Politico, Financial Times. Wall Streat Journal - очень много внимания уделяют разблокированию украинских портов.

"Тема получила очень широкую огласку, и сейчас все смотрят, как наша власть правильно проведет историю с полным открытием портов. За этим смотрят и Европа, и Америка, и сами интересанты открытия портов. Это будет мощной победой Украины. Я бы еще хотел добавить, что нам давно пора открывать какой-то морской фронт. Это станет весомым аргументом в переговорах, и мы разблокируем наши порты для всех товаров", - резюмировал Водовиз.

Напомним, Украина совершила атаку на российский корабль "Оленегорский горняк" в крупнейшем торговом порту РФ в Новороссийске. Несколько позже стало также известно об ударе Украины по танкеру SIG, который доставлял горючее российским группировкам в Украине и Сирии. После этого Украина официально сообщила, что 6 крупнейших портов РФ - Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань - опасны для судоходства.

В свою очередь военные эксперты заявили, что атаками на корабли Украина доказала России, что блокировка портов возможна с двух сторон, и поставила агрессору ультиматум: либо Черное море будет разблокировано для всех гражданских грузов Украины и России, либо плавать в нем не будет никто. Это дает Украине мощный рычаг для разблокировки портов для всех видов продукции.