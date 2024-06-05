Украина подняла тариф на свет для возобновления энергосистемы после массированных обстрелов – Financial Times

В Украине подняли тариф на свет из-за необходимости финансирования возобновления энергосистемы после массированных обстрелов.

Об этом говорится в статье британского издания Financial Times.

"В пятницу власти Украины вдвое увеличили стоимость электроэнергии в попытке профинансировать восстановление энергосистемы, но они все еще не соответствуют рыночной стоимости", – говорится в ней.

В комментарии Financial Times руководитель отдела исследований энергетики и климата Киевской школы экономики Борис Додонов сказал, что если не принять никаких мер по восстановлению энергосистемы, то в январе население будет получать электроэнергию от двух до четырех часов в сутки.

Додонов добавил, что Украина пытается увеличить использование зеленых технологий. Они считаются решающими для будущего энергобезопасности Украины, но нуждаются в иностранных инвестициях, которые трудно сейчас получить с учетом имеющихся в стране рисков.

Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявляла, что увеличение тарифа на электроэнергию для населения требовалось для восстановления поврежденной россиянами государственной генерации.