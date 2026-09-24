Украина перевыполнила план по запасам газа почти на 1 млрд кубометров: что это означает для экспорта

В подземных хранилищах Украины накоплено около 15,5 млрд кубометров газа – это самый высокий показатель за последние пять лет и почти на 1 млрд кубометров больше, чем предусмотрено правительственной целью на отопительный сезон.

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Об этом заявил аналитик рынка природного газа ExPro Consulting Михаил Свищо.

"Пока что у нас около 15,5 миллиардов кубометров газа в хранилищах – это самый высокий показатель за последние 5 лет", – сообщил он.

По словам Свищо, правительство рассчитывало накопить 14,6 млрд кубометров – этого объема, по базовым оценкам, должно было хватить для перезимовки при различных сценариях. Украина выполнила эту цель еще в конце августа, после чего закачка продолжилась.

"В конце августа, напомню, мы уже достигли правительственной цели в 14,6 миллиардов кубометров", – отметил аналитик.

Таким образом, сейчас в хранилищах уже примерно на 900 млн кубометров больше, чем предусматривал базовый зимний ориентир.

"Соответственно, у нас есть 15,5 миллиардов кубометров, уже почти на миллиард больше – этого тем более должно хватить для прохождения отопительного сезона", – подчеркнул Свищо.

В то же время ситуация по-прежнему зависит от факторов безопасности: новые российские атаки на газодобывающую и другую энергетическую инфраструктуру могут быстро изменить баланс.

Напомним, благодаря достаточным запасам газа и снижению внутреннего потребления среди участников энергорынка возобновилось обсуждение контролируемого экспорта ресурса в ЕС. По мнению экспертов и участников рынка, такой механизм мог бы дать газодобывающим компаниям дополнительные средства на ремонт после российских атак.