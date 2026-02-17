Украина нуждается в усилении защиты энергетики и поставок оборудования, – Тимченко

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко призывает международных партнеров помочь усилить защиту электростанций и увеличить поставки энергооборудования.

Об этом он заявил в своей колонке для британского издания The Times.

"Наша самая неотложная просьба к союзникам – помочь защитить те части энергосистемы, которые еще остаются в строю, срочно усилив поставки средств противовоздушной обороны в Украину. Сегодня мы имеем системы вооружения, но не хватает ракет-перехватчиков", - написал Тимченко

Он пояснил, что антидронные системы прикрывают энергообъекты, однако они не способны справиться со стаями из 100 дронов во время одной атаки.

"Во-вторых, нам нужна поддержка для увеличения объемов генерации. Немедленная поставка больших мобильных генераторов, которые можно подключить к обесточенным многоквартирным домам, позволит восстановить работу критических систем и поддержать жизнедеятельность зданий", – подчеркнул глава ДТЭК.

В то же время энергетики ДТЭК ищут в европейских странах бывшие в употреблении трансформаторы и оборудование, чтобы адаптировать их для электростанций компании. "Эти меры необходимы для того, чтобы Украина могла выстоять в энергетической войне против России", – подытожил Тимченко.

Напомним, ранее Тимченко на конференции по безопасности в Мюнхене обсудил с мировыми лидерами усиление безопасности украинской энергосистемы.