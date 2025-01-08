Для международных инвестиций в промпроизводство Украина нуждается в гарантиях безопасности, – Рыженков

2025 год должен стать годом восстановления разрушенной экономики. Но для этого необходимы гарантии безопасности, которые станут основой для привлечения международных инвестиций в такие важные отрасли, как выпуск лития, урана и промышленное производство. Это обеспечит страну новыми рабочими местами и технологическими возможностями, говорит генеральный директор компании "Метинвест" Юрий Рыженков.

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Он также отметил, что для восстановления Украины также очень важно построение человекоцентрического бизнеса, где на первом месте будет стоять не только финансовый успех, но и благосостояние сотрудников и общин.

"У нас уже более 1 000 ветеранов, и готовы обучать всех желающих, чтобы вместе строить экономически стабильную и мирную Украину. Над приближающейся победой работают и рабочие, поддерживающие производство, и мобилизованные в ВСУ сотрудники, и женщины, которые и в 19 лет готовы работать на шахтах", – говорит Рыженков.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения компания "Метинвест" направила на помощь Украине и ее гражданам уже 8 млрд. грн. Из них 4,4 млрд грн – это средства на нужды армии в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова". Также с начала войны компания перечислила более 50 миллиардов гривен налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.