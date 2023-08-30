Украина намерена развивать временные морские коридоры, – Кулеба

Украина заинтересована в возобновлении функционирования Черноморской зерновой инициативы, но намерена развивать альтернативный путь экспорта агропродукции, которым уже воспользовались два судна, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном с французской коллегой Катрин Колонна брифинге в Париже. Об этом пишет ЦТС.

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"Мы, безусловно, заинтересованы в возобновлении функционирования Черноморской зерновой инициативы. Но мы также, как государство, продемонстрировали, что есть альтернатива договоренностям с россией. Есть безопасный морской путь, которым из украинских портов вышли два судна. Этот путь не будет заложником российского шантажа" , – отметил глава украинской дипломатии.

Он добавил, что этот путь может быть развит и укреплен. Министр отметил, что этот вопрос обсудил с главой МИД Франции.

В свою очередь министр иностранных дел Франции Катрин Колонна подчеркнула, что французская поддержка Украины будет усиливаться и будет продолжаться до тех пор, пока не будет остановлена российская агрессия. помочь Украине обеспечить свое легитимное право на оборону. Эта поддержка будет не только продолжаться, но и усиливаться. Она будет продолжаться столько, сколько это потребуется для того, чтобы нанести поражение российской агрессии", - сказала она.