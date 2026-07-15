Украина может потерять до 300 млрд долларов из-за деиндустриализации: в Украинском институте будущего назвали основные риски для экономики

Украина рискует потерять 260–300 млрд долларов ВВП, экспорта и налоговых поступлений к 2035 году, если государство не изменит подходы к развитию промышленности. К таким выводам пришли эксперты Украинского института будущего (УИБ), которые представили исследование "Инерционный сценарий развития украинской промышленности к 2035 году".

Видео дня

По словам соучредителя и исполнительного директора УИМ Анатолия Амелина, идея исследования возникла после анализа последствий остановки Ингулецкого ГОКа. "Меня заинтересовало, что будет, если будут закрываться и другие предприятия. Мы подсчитали: закрытие всего одного крупного комбината обошлось государству в миллиарды гривен бюджетных потерь. Тогда и возникла идея изучить, куда движется украинская промышленность и что будет, если нынешние тенденции сохранятся", – отметил он.

По подсчётам Украинского института будущего, в случае сохранения нынешней политики к 2035 году совокупные потери экономики составят $260–300 млрд ВВП, экспорта и налоговых поступлений. Это эквивалентно примерно $75–80 млн потерь ежедневно, или около $3 млн ежечасно. Кроме того, страна может потерять более 800 тысяч рабочих мест, что еще больше усугубит демографический и экономический кризис.

"Инерция – это не стабильность. Это тихая прогрессирующая деградация, которая с каждым годом становится все менее обратимой. Украина сегодня выбирает не между реформами и стабильностью, а между сложными решениями и деиндустриализацией. И цена бездействия будет значительно выше, чем цена необходимых реформ", – подытожили авторы исследования.

В исследовании отмечается, что главной угрозой является не отдельная проблема, а совокупное воздействие нескольких негативных факторов. Среди них – высокие цены на электроэнергию, рост железнодорожных тарифов, действие механизма CBAM, кадровый дефицит, логистические ограничения, нехватка доступного финансирования и отсутствие современной промышленной политики. Именно совокупность этих факторов запускает так называемые "петли деградации" – когда проблемы в одной сфере автоматически ухудшают ситуацию в других секторах экономики.

Особое внимание эксперты уделили ситуации в "Укрзалізниці": по словам Амелина, модель, при которой убыточные пассажирские перевозки финансируются за счет грузового сегмента, после полномасштабной войны фактически перестала работать. "Мы потеряли почти 50% грузооборота по сравнению с началом войны. Это практически лишило нас возможности и дальше субсидировать пассажирские перевозки за счет бизнеса. Если просто продолжать повышать грузовые тарифы, промышленность просто заваляется", – заявил он.

По мнению исследователей, компенсация социально важных пассажирских перевозок должна осуществляться в рамках государственной политики, а не путем перекладывания расходов на промышленные предприятия. Дальнейшее же повышение грузовых тарифов лишь усугубит кризис в промышленности, которая и без того работает в условиях дорогих энергоресурсов, потери экспортных рынков и высоких логистических затрат.

Еще одним системным вызовом авторы исследования назвали механизм трансграничной углеродной корректировки CBAM: без переходного режима для Украины он существенно ухудшит конкурентоспособность украинской металлургии, химической промышленности и других экспортно-ориентированных отраслей. "Для многих предприятий проще будет закрыться или перенести инвестиции в другие страны, чем вкладывать десятки миллиардов долларов в декарбонизацию в условиях войны и высоких рисков", – отметил Астахов.

Дополнительным фактором потери конкурентоспособности эксперты называют стоимость электроэнергии. По их словам, в отдельные периоды цена электроэнергии для украинской промышленности превышает европейскую в несколько раз, тогда как страны ЕС активно поддерживают энергоемкие предприятия с помощью специальных механизмов компенсации.

Не меньшей проблемой в УИМ считают кадровый кризис: дефицит работников в промышленности уже достигает около 37 %, а страна продолжает терять население из-за войны и эмиграции. Семь миллионов украинцев, которые сейчас находятся за рубежом, создают добавленную стоимость для экономик других государств, в то время как Украина теряет человеческий капитал и потенциальный экономический рост.