Украина может потерять 5% ВВП уже в 2026 году из-за экопошлины СВАМ – УСПП

Механизм пограничной углеродной корректировки ЕС (CBAM) уже создает системные риски для украинской промышленности и экспорта и требует безотлагательных решений на государственном уровне. Бизнес призывает к переговорам с Евросоюзом о введении переходного периода или специальных условий для Украины.

Об этом говорили участники заседания Антикризисного штаба устойчивости экономики, состоявшегося на базе Украинского союза промышленников и предпринимателей. В мероприятии приняли участие представители правительства, парламента, бизнес-омбудсмен Украины Анка Фельдгузен, отраслевые ассоциации, эксперты и международные партнеры.

Представители бизнеса отметили: CBAM фактически превращается для Украины из климатического инструмента в торговый барьер. Президент Укрметаллургпрома Александр Каленков отметил, что в ЕС этот механизм внедрялся постепенно и сопровождался государственной поддержкой, тогда как Украина вынуждена адаптироваться к новым правилам в условиях войны.

При этом финансовая нагрузка для производителей уже является критической: ставка CBAM составляет от 30 до 130 евро за тонну продукции, а отсутствие прозрачного механизма верификации выбросов приводит к завышению платежей. Дополнительным риском также является возможное расширение механизма на новые отрасли, в частности цементную и агропромышленную.

Директор GMK Center Станислав Зинченко привел первые последствия для отрасли: с начала года экспорт длинного проката сократился на 60%, трубной продукции - на 44%. По его оценкам, потери ВВП только в металлургии в 2026 году могут достичь 0,7%.

В целом, по оценкам аналитических центров, внедрение CBAM может привести к падению ВВП Украины на 4,8% в 2026 году, сокращению экспорта в ЕС на 7,8% и снижению объемов перерабатывающей промышленности на 13,1%. Эти показатели значительно отличаются от оценок ЕС, где влияние на украинскую экономику оценивают как минимальное.

В бизнесе отмечают: война является форс-мажорным обстоятельством, которое должно быть учтено при применении CBAM. Сейчас промышленники совместно с экспертами готовят обращение к европейским институтам с расчетами и прогнозами последствий. Уже продолжаются консультации с Европарламентом, а также планируются переговоры в Брюсселе с участием правительства Украины и Еврокомиссии. Реалистичным сценарием считается договоренность о переходном периоде или специальных условиях для Украины, которые позволят адаптировать экономику без критических потерь.

Ранее в АрселорМиттал Кривой Рог сообщили, что завод полностью потерял экспорт в ЕС из-за действия экопошлин CBAM, поэтому вынужден остановить производство. Как заявил гендиректор предприятия Мауро Лонгобардо, блюминговый цех уже закрыли, теперь закрывают литейно-механический завод. Эти решения затронули более 3 тыс. работников. Поэтому правительство должно активизировать усилия, и добиться отсрочки СВАМ для Украины по пункту форс-мажора.