Украина имеет возможность в сжатые сроки достроить энергоблоки Хмельницкой АЭС, – Малахов

Украина имеет все возможности для быстрой достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции, поскольку они находятся на высокой стадии готовности. Об этом заявил Юрий Малахов, советник председателя правления АО "Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект".

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По его словам, на объекте уже есть часть необходимого оборудования, а в течение разных периодов времени в строительство этих блоков были инвестированы значительные средства.

"Достройка этих блоков обойдется Украине в разы дешевле, чем строительство новых, и займет значительно меньше времени. Это уникальная возможность для страны ввести в эксплуатацию два дополнительных энергоблока", - подчеркнул эксперт.

Он также подчеркнул, что Украине необходимо наращивать атомную генерацию, особенно учитывая неопределенность относительно будущего временно оккупированной Запорожской АЭС.