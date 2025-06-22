Украина имеет право на спецусловия в рамках CBAM: депутат призвал правительство действовать

Механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM), который вступит в силу с 1 января 2026 года, может иметь катастрофические последствия для украинской экономики, находящейся в состоянии войны. Об этом говорится в депутатском обращении народного депутата Украины от фракции "Батькивщина" Алексея Кучеренко к премьер-министру Денису Шмыгалю.

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По словам Кучеренко, продукция, подпадающая под CBAM, занимает весомое место в украинском экспорте: "В 2024 году в страны ЕС было направлено 81% экспорта украинской электроэнергии, 77% алюминия, 63% черных металлов и изделий из них, 94% цемента и клинкера, 95% удобрений".

В условиях заблокированных или усложненных логистических маршрутов и демпинга со стороны России на третьих рынках, именно Европейский Союз остается ключевым торговым партнером для украинской промышленности, добавил он.

"Дополнительный сбор будет снижать конкурентоспособность украинской продукции на рынке ЕС, которая и так является низкой из-за последствий длительной полномасштабной войны. Это в свою очередь негативно повлияет на экономику Украины, которая продолжает находиться в состоянии войны и требует финансовых ресурсов, в частности налоги от бизнеса, для финансирования обороны", — подчеркнул депутат.

Он привел оценку Федерации работодателей Украины и CMD Ukraine. По этим данным, уже в 2026 году CBAM может снизить ВВП Украины на 4,8%, сократить экспорт товаров в ЕС почти на 8%, индекс продукции перерабатывающей промышленности — более чем на 13%. Государство рискует потерять до 125 млрд грн налоговых поступлений и 73,1 тыс. рабочих мест. К 2030 году эти потери будут только расти.

По мнению Кучеренко, Украина имеет все юридические основания требовать специального режима в рамках CBAM: "Украина не имела возможности подготовиться к внедрению CBAM и поэтому инструмент может иметь крайне негативное влияние на ее экономику, которая еще должна восстановиться от последствий войны. Поэтому вполне оправданным и справедливым представляется применение к Украине исключения (специальные условия) из-под действия финансовых компонентов CBAM".

Он подчеркивает, что часть 7 статьи 30 Регламента (ЕС) 2023/956 прямо предусматривает возможность дерогации для третьих стран, которые подверглись "непредсказуемым и неспровоцированным событиям с разрушительными последствиями для экономики и промышленности". Украина одновременно соответствует всем трем критериям, определенным в этой статье.

"В связи с высокими потенциальными рисками от CBAM для украинского экспорта и экономики в целом, что в результате приведет к сокращению со следующего года налоговых поступлений, необходимых для финансирования обороны, обращаюсь к Вам с депутатским обращением [...] прошу предоставить наработанный план мероприятий Правительства по получению для Украины специального режима (дерогации) в рамках CBAM в соответствии с частью 7 статьи 30 Регламента CBAM", — отметил народный депутат.

Напомним, CBAM предусматривает введение углеродной пошлины на импорт в ЕС таких товаров, как сталь, цемент, удобрения, электроэнергия, алюминий и водород. Эксперты отмечают, что для Украины, которая поставляет в ЕС значительные объемы продукции с высоким углеродным следом CBAM представляет серьезную угрозу.