Украина должна просмотреть газовую ПСО через дорогостоящий импорт, – Прокип

Следующая зима может стать серьезным испытанием для украинской энергосистемы из-за угрозы дефицита газа и регуляторных вопросов на энергорынке.

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Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Института будущего Адриан Прокип.

Эксперт подчеркнул, что украинская энергосистема испытывает беспрецедентные трудности, в частности из-за отсутствия транзита газа и массированных российских обстрелов газовой инфраструктуры. В результате этих атак добыча газа в Украине сократилась на 30-40%, что вынуждает страну наращивать импорт.

По его словам, пока перебоев с поставками газа нет, впрочем главные вызовы ожидают Украину уже следующей зимой.

"Еще до этих массовых обстрелов по газовой системе, министерство говорило, что следующий год нужно будет импортировать около 1 миллиарда кубов газа. В условиях падения добычи, возможно, эти объемы, импорту придется закладывать большие объемы", – пояснил Прокип.

По его мнению, одним из ключевых вопросов является цена импортного газа.

"У нас цена газа для субсидированных категорий потребителей, она не пересматривалась в течение с момента полномасштабного вторжения. Цена газа на внешних рынках, когда это будет импорт, она существенно выше, чем регулируемые цены. Соответственно, если мы не обменяем модель ПСО никоим образом, вопрос, кто это просубсидирует", – отметил эксперт.

Прокоп отмечает, что ситуация требует срочного пересмотра регуляторной политики в сфере газоснабжения, в том числе возложенных специальных обязанностей (ПСО).

"Если мы не обменяем модель ПСО, это усложняет проблему контрактирования импортного газа на следующую зиму. Стоит вопрос, где будем хранить этот газ. То есть он не исключен, что нам нужно контрактовать газ с поставками непосредственно в зимние месяцы. А это требует нормальных рыночных условий", – подчеркнул он.

Ранее бывший глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил, что из-за чрезмерного государственного регулирования и механизма ПСО "Нафтогаз" импортирует газ по чрезвычайно высоким ценам, что создает значительные финансовые риски для компании и страны.