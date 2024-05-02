Украина должна присоединиться к мировому тренду по защите от китайского импорта, – Головко

В последнее время несколько стран Южной Америки ввели меры торговой защиты на сталь из Китая, который является крупнейшим импортером стальной продукции на континент.

В конце апреля Чили ввела пошлины в размере 34% на стальные пули и 25% на прутки из КНР. Подобный шаг прибегли в Мексике, которая ввела ряд защитных пошлин в размере 5%-50% на более чем 500 видов товаров, главным поставщиком которых является Китай. В список вошли стальная продукция, алюминий, текстиль, химикаты и т.д.

Кроме того, в Бразилии заработала система квот на 11 видов импортируемых преимущественно из Китая продукции из легированной стали. Объемы поставок сверх установленной квоты будут облагаться пошлиной в 25%. А в случае существенного роста импорта будет расти и ставка.

"Правительства стран латиноамериканского региона понимают, что наплыв китайского импорта представляет угрозу их экономикам. Именно об этом они говорят, вводя ограничения", – отметил в комментарии UAprom Владимир Головко, руководитель Центра политического анализа, автор монографии "Украина и Китай: эволюция отношений (2021 – май 2022)".

К примеру, Чили столкнулась с угрозой остановки местного металлургического производства из-за засилья дешевого металла из Китая. А руководство Мексики заявило об искажении конкуренции, поскольку попавшие под ограничения китайские товары продаются по ценам ниже себестоимости, а их производство часто субсидируется.

"То есть защитные меры прибегают, чтобы сохранить собственное производство и рабочие места, поскольку именно работающие предприятия обеспечивают поступление налогов и занятость местного населения, тогда как в случае импорта налоги и вся добавленная стоимость остается в стране производства", - отметил Головко.

Он считает, что правительству Украины следует принять во внимание мировой тренд по ограничению доступа на рынки китайской продукции, учитывая тот факт, что китайские производители прибегают к неконкурентным практикам и в Украине. Эксперт также обратил внимание на существенный дисбаланс в торгово-экономических отношениях Китая и Украины, характеризующийся значительным преобладанием импорта КНР над украинским экспортом в эту страну.

"Эта ситуация несет потенциальные риски для экономики и безопасности страны, поэтому следует учесть опыт стран мира и задуматься над нормированием определенных категорий импорта и рассмотреть возможность введения тарифных и нетарифных ограничений, если импорт превысит критические показатели. В частности, в таких важных секторах, как энергетика, металлургия, телекоммуникации", – сказал он.

В этом контексте можно упомянуть и действия правительства США, которое обвинило КНР в воздействии на мировые цены из-за чрезмерного производства товаров и их поставок на мировые рынки на условиях демпинга. А также обещания президента США Джо Байдена действовать, утроив тарифы на экспорт китайской стали и алюминия.