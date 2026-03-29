Украина должна постепенно отказываться от активного регулирования рынка прайс-кепами – Галущак

Украинская модель применения прайс-кэпов существенно отличается от европейской и должна трансформироваться в более рыночную. Об этом заявил эксперт энергетического рынка Владимир Галущак.

По его словам, в странах ЕС прайс-кэпы выполняют исключительно техническую функцию и устанавливаются на очень высоком уровне, чтобы не вмешиваться в формирование цены.

"Европейский рынок электроэнергии базируется на принципе минимального вмешательства в формирование оптовой цены", – отметил Галущак.

Он пояснил, что именно свободная цена на оптовом рынке является ключевым сигналом для инвестиций – в новую генерацию, системы накопления энергии и гибкость энергосистемы.

В Украине же прайс-кэпы выполняют значительно более активную роль и фактически используются как инструмент регулирования рынка. В то же время такая модель является временной и не соответствует стратегическому курсу интеграции в европейское энергопространство.

По словам эксперта, в долгосрочной перспективе Украина должна перейти к модели, где прайс-кэпы не влияют на ценообразование, а лишь ограничивают экстремальные колебания.

По словам эксперта, это предполагает постепенное сближение с европейскими правилами, развитие гибкости системы – накопителей энергии, маневровой генерации и управления спросом – а также усиление роли рыночных сигналов.

Напомним, по мнению директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, возвращение к более низким прайс-кепам на рынке электроэнергии может привести к сокращению генерации в критические часы и углублению дефицита.