Украина должна подкрепить обещания о развитии зеленой энергетики реальными действиями, – Цыганок

Украине нужно подкреплять обещания о развитии зеленой энергетики реальными действиями, поскольку инвесторы оценивают уровень вовлеченности государства в это направление и пока их заинтересованность не высока. Об этом рассказала Людмила Цыганок, президент Профессиональной ассоциации экологов Украины.

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"Со всех трибун, за рубежом, на всех форумах по восстановлению звучит от каждого чиновника всестороннюю поддержку альтернативных источников энергии. Но что мы видим по факту внутри страны, кроме лозунгов и обещаний стратегической поддержки, не внедряется никаких механизмов", - сказала Цыганок.

По ее словам, такой подход ставит под риск возможности привлечения инвестиций в страну и доверие со стороны инвесторов в Украину теряется.

"Это очень смущает. Потому что доверие, потерянное со стороны бизнеса и инвесторов, вскоре может перерасти до потери доверия к Украине и на международной арене. А это в условиях войны катастрофа", – сказала Цыганок.

Она отметила, что пока ни одно из обещаний со стороны государства не подкреплено какими-либо реальными механизмами поддержки.

"В стремлении показать результат перед Еврокомиссией, Европейским Союзом, мы бежим принимать какие-то законы и не учитываем ситуацию с непринятием нормативно-правых актов, касающихся не только зеленой энергетики, но и ее в частности. Когда экшн-планы банально не готовы к реализации любого какой реформы, то эта реформа остается бумажной. Так же и с декларациями по зеленому переходу", – подчеркнула Цыганок.

В то же время она отметила, что с точки зрения экологии и будущего для Украины развитие возобновляемой энергетики безальтернативно, поскольку международное сообщество и инвесторы не заинтересованы вкладывать средства в ископаемое топливо.

Напомним, по итогам 2023 и 2022 годов уровень расчетов за электроэнергию из возобновляемых источников энергии составляет лишь 60% и 55% соответственно. По мнению экспертов, правительство должно обеспечить возможность "Энергоатома" получить средства от выпуска облигаций под государственные гарантии, чтобы компания могла рассчитаться с долгами на энергорынке для стабилизации финансового состояния энергокомпаний, в частности зеленой энергетики.