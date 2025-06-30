'У власти не было средств': заместитель гендиректора 'Автомагистраль-Юг' объяснил ситуацию с закупкой труб для водопровода Кривого Рога

Государство задолжало строительной компании "Автомагистраль-Юг" более полумиллиарда гривен за строительство водопровода, который обеспечивает водой город Кривой Рог и Зеленодольскую громаду. Об этом в интервью Delo.ua заявил заместитель генерального директора компании "Автомагистраль-Юг" Валерий Вакарчук.

По его словам, компания, в свою очередь, не может закрыть обязательства перед поставщиками, рассчитаться по кредитам.

"Мы платим проценты, штрафные санкции. Никто это не учитывает и не компенсирует. В целом государство задолжало компании более 7 млрд грн. Мы уже больше года несем значительные собственные расходы на обслуживание водопровода, которые не компенсируются. Пока не будет полной оплаты, мы не можем передать объект балансодержателю", – рассказал Валерий Вакарчук.

Компания с самого начала строила водопровод за собственные средства, объясняют в "Автомагистраль-Юг", задолженность по выполненным работам в процессе реализации проекта достигала 2,5 млрд грн. Государство не предоставило средств даже для закупки труб.

"Поставщик, который с нами работает, аккумулировал продукцию от разных производителей, искал финансирование. Брал на себя финансовые риски, предоставляя нам как генподрядчику отсрочку платежей", – заявил Валерий Вакарчук.

Представитель компании объясняет, что при таких условиях цена на любую продукцию будет выше.

"Одно дело получить средства от государства, заказать изготовление труб и через год их получить. Другое – в авральном порядке без денег найти "на вчера" комплектующие, договориться и уже через месяц поставить на объект. Если учесть объективно все факторы, станет очевидным, что водопровод для нас является больше социальным, чем прибыльным проектом", – отметил Вакарчук.

По мнению Вакарчука, уголовное дело против компании – лишь зацепка, чтобы заблокировать работу предприятия.

"У нас сейчас реализуются десятки важных для нашей страны проектов. Среди них строительство фортификаций – надежных и современных, защищенных от дронов. Вы хотите разбираться с трубами – мы этого не боимся, правда на нашей стороне. Но зачем блокировать всю нашу деятельность?" – резюмирует представитель "Автомагистраль-Юг".

Напомним, магистральный водопровод Ингулец – Южное водохранилище компания "Автомагистраль-Юг" начала строить летом 2023 года, после подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Почти год работы на строительстве проводились непрерывно в две смены. Было привлечено 500 работников и более 250 единиц техники. Первую нитку мощностью 100 тыс. м куб. воды в сутки запустили уже в августе 2023 года. На полную мощность – 400 тыс. м куб. воды в сутки – водопровод работает с мая 2024-го. Сейчас три нитки магистрального водопровода обеспечивают Кривой Рог, подавая воду напрямую в Южное водохранилище. Еще одна нитка идет в Зеленодольскую громаду, обеспечивая водой до 50 тыс. населения и потребности Криворожской ТЭС. Нацполиция опубликовала заявление, в котором говорится о якобы завышении цен при покупке труб для водопровода. Компания обвинения в нанесении ущерба государству опровергла, заявив о попытке рейдерского захвата под прикрытием сфабрикованного уголовного дела.