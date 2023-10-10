"У каждой проблемы есть фамилия": Гетманцев подал заявление на Кабмин в правоохранительные органы

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") подал заявление на Кабинет министров в правоохранительные органы. По словам нардепа, правительство так и не выполнило свои обязательства по имплементации закона для ликвидации схем на таможне.

Об этом сообщил сам Гетманцев в Telegram-канале. "У каждой проблемы есть фамилия. Поэтому хочу спросить у уважаемых чиновников, кто конкретно понесет уголовную ответственность за нанесенный ущерб государству в войну и возместит их? Обращаюсь с заявлением к правоохранителям", – заявил народный депутат.

Упомянутую фамилию нардеп не озвучил. Однако указал, что ответственным за принятие подзаконных актов ведомством является Министерство экономики. Его возглавляет Юлия Свириденко.

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Речь идет о законе № 2957-ІХ. Документ призван сделать невозможными схемы по занижению таможенной стоимости сырьевых товаров при их экспорте из Украины. К примеру, это металлолом, семена подсолнечника и многое другое. Такое занижение стоимости используется, чтобы "оптимизировать" сумму вывозной пошлины.

Закон был принят депутатами Верховной Рады еще в феврале-2024. С тех прошло уже семь месяцев, но новые правила так и не заработали.

"Правительство до сих пор так и не смогло принять простые подзаконные акты, чем очевидно способствует продолжению существования схем по занижению вывозной пошлины при экспорте товаров", – объяснил депутат.

При этом Кабмину давали время на разработку всех необходимых документов, отметил Гетманцев. "По согласованной позиции из Минэкономики (которая ответственна за разработку подзаконки) было определено, что закон будет введен в действие только с первого числа второго месяца, следующего за месяцем вступления в силу, для того, чтобы правительство успело разработать соответствующие подзаконные акты", – напомнил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине разоблачили коррупционные схемы в налоговой службе и на трех областных таможнях. По данным следствия, таможенники за взятки "помогали" бизнесменам ввозить свои товары "по ускоренной процедуре", а также "обходить" обязательные импортные платежи.

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