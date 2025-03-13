Тука назвал политическим шантажом действия БЭБ против Ibox bank

Бюро экономической безопасности, в нарушение процессуальных норм и вопреки решению Верховного суда, преследует руководительницу Ibox bank, и это дело является подтверждением того, что правоохранительная система используется не для защиты законности, а для выполнения конкретных политических и бизнес-интересов.

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Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на Facebook бывшего главы Луганской ОВА Георгия Туки.

Он напомнил, что 5 декабря 2024 г. Верховный суд Украины окончательно поставил точку по делу против владелицы Ibox bank, признав незаконными действия следователей БЭБ.

"Но это не остановило детективов, очевидно, выполняющих "заказ". Теперь, 13 марта 2025 года, они снова пытаются продолжить незаконное преследование, несмотря на то, что все сроки давно истекли, а само уголовное дело развалилось еще на начальной стадии досудебного расследования, когда дело даже не направлено в суд. То, что сейчас происходит с Ibox bank, – это не правосудие, а политический шантаж, попытка "дожать" банк, несмотря на решение Верховного суда", – пишет экс-чиновник.

Он напомнил, что слушания по делу проходят в Лычаковском райсуде Львова, и это не случайно, поскольку он имеет репутацию места для рассмотрения сомнительных дел.

"Этот суд уже давно имеет репутацию "карманного" для БЭБ и ГБР. Здесь слушаются многочисленные дела, имеющие все признаки политического заказа или экономического рейдерства. Ручной режим принятия решений, нужные судьи, "правильные" решения. Неудивительно, что именно Лычаковский райсуд рассматривает уголовное дело госпредателя Виктора Медведчука. И именно здесь главный судья Григорий Жовнир добился того, чтобы процесс проходил в закрытом режиме. Почему? Потому что так требовалось адвокатам Медведчука, а значит – и тем, кто тянет за нити в этой игре", – объясняет бывший председатель ОВА.

По словам Георгия Туки, рассматривающий это дело судья Владимир Мармаш оказался в неудобном положении, ведь если он примет неправомерное решение в пользу БЭБ, то рискует оказаться под следствием за многочисленные преступления против правосудия.

По мнению бывшего чиновника, дело против Ibox bank носит заказной характер, иначе чиновники БЭБ не пошли бы на откровенное нарушение процессуальных норм. При этом Тука считает, что подобные дела создают небезопасные прецеденты для других предпринимателей.

"Кто заказчики? Конкуренты? Политические оппоненты? Чиновники, желающие иметь "правильный" банк под своим контролем? Эти вопросы остаются открытыми, но сам факт возобновления дела после решения Верховного суда говорит сам за себя. Это не борьба с преступностью. Это демонстрация силы. Послание всем бизнесменам: если нужно – мы откроем дело даже после того, как суд признает его сфабрикованным", – пишет экс-председатель Луганской ОВА.

При этом он напомнил, что за злоупотребление служебным положением, вынесение неправомерных решений и превышение полномочий детективам БЭБ грозит до 10 лет лишения свободы. Если же в ходе будущих расследований выявятся признаки коррупционных правонарушений в действиях указанных лиц, степень наказания может быть значительно увеличена, с обязательной конфискацией приобретенного в ходе такой деятельности имущества.