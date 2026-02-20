ЦУМ разорвал отношения с франшизой Zielinski & Rozen, имеющей российских совладельцев

Руководство ЦУМа отказалось продлевать договор аренды для магазина Zielinski & Rozen, который работал в ТРЦ с 2020 года.

Видео дня

Формальный повод – несогласование финансовых условий, однако реальным мотивом руководства ЦУМа стала информация в СМИ о российских бенефициарах парфюмерного бизнеса и миллиардные налоги, уплаченные ими в российский бюджет.

Об этом пишет информированный источник на киевском рынке недвижимости, сообщает kp.ua.

"Они заходили в Украину как израильский бренд. Однако в последнее время вышло несколько расследований, которые наглядно доказывают, что израильская там только маркетинговая оболочка, а бенефициары бизнеса – двое россиян, производственные мощности в России, основной рынок сбыта это Россия, и миллиарды налогов идут в российский бюджет. То есть, де-факто, это духи "Красная Москва", перепакованные в современную обертку и замаскированные израильским миноритарием, чтобы не так сильно "русским духом" несло. Когда это все вышло наружу, в ЦУМе решили, что арендатор стал слишком токсичным, и вытурили их, несмотря на многолетние отношения", - рассказал собеседник.

По его словам, на месте Zielinski & Rozen в ЦУМе уже работает другой магазин.

Напомним, несмотря на официальное позиционирование компании как бренда с "израильскими корнями" на самом деле бизнес де-факто и де-юре привязан к РФ. В частности, как сообщали украинские и немецкие СМИ, торговая марка до лета 2022 года принадлежала российской компании, а производство духов находится в Московской области. Израильский совладелец бренда Эрез Розен имеет российский налоговый номер и долю в российском бизнесе. Российская компания бренда в 2024 году уплатила в бюджет РФ более полумиллиарда рублей налогов.

Дополнительным прямым свидетельством глубинной связи компании с РФ являются данные реестров соответствия продукции регламентам Евразийского экономического союза, выданным российской ООО Зелински и Розен. Из 300 действующих деклараций на продукцию примерно 200 изготавливается российскими предприятиями, в частности ООО "Бентус Лабаратории" из Московской области. Эрезу Розену принадлежит 45% российской ООО "Зелински и Розен", в этой же компании другие два акционера – граждане РФ Дмитрий Никулин и Алексей Мамин.

Бизнес бренда в РФ – масштабный, с растущей динамикой. Так, например, выручка ООО в 2024 году составила почти 7 миллиардов рублей (условные 70-80 миллионов долларов), а чистая прибыль составила почти 2 миллиарда рублей. В бюджет РФ ООО в 2024 году уплатила более полумиллиарда рублей НДС и почти аналогичную сумму налога на прибыль.

Стоит отметить, что на территории РФ действует 15 официальных магазинов и шоу-румов бренда, количество точек продажи продукции, в том числе монобрендовых, исчисляется сотнями. К примеру, на территории Европы сейчас действует 17 официальных магазинов Zielinski & Rozen и около 100 авторизованных точек продаж.

Как отмечалось в расследованиях украинских медиа, в Украине до сих пор можно найти продукцию Zielinski & Rozen с маркировкой "Сделано в России". Несмотря на позиционирование как израильский крафтовый бренд, Zielinski & Rozen имеет глубокие российские корни, производит продукцию в Московской области и продолжает наполнять бюджет страны-агрессора. Причем компания публично в российских СМИ опровергла сообщения о якобы поддержке ВСУ. Расследование подтверждает, что компания не только не вышла с рынка РФ после начала полномасштабного вторжения, но и сохраняет там активную бизнес-структуру и маркетинговую деятельность, что привело к массовому отказу украинских ритейлеров от сотрудничества с маркой и призывам к ее полному бойкоту.