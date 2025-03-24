Ценовые ограничения влияют на окупаемость ветроэнергетики, – Рыбачук

Существующие ценовые ограничения на рынке электроэнергии оказывают непосредственное влияние на окупаемость проектов возобновляемой энергетики.

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Об этом заявила СЕО Elementum Energy Ольга Рыбачук, комментируя инвестиции компании в строительство новых ветряков в "Ветропарке Западный".

По ее словам, несмотря на проведённую либерализацию рынка, регулирование цен остается значительным, что может замедлять развитие отрасли.

"Окупаемость проектов очень зависит от нескольких факторов, один из них – это цена на электроэнергию. В Украине она очень регулируемая при всей рыночной либерализации, которая произошла за последние три года, потому что существуют прайс-кепы", – отметила Рыбачук.

Рыбачук отметила, что без учета этого фактора и доступности мощностей сложно прогнозировать точный срок окупаемости инвестиций.

"Так что это сложный вопрос. Однако условно в ценах ближайших европейских стран окупаемость проектов до 10 лет", – подытожила она.

Напомним, генеральный директор АО "Энергетическая компания Украины" Виталий Бутенко ранее заявил, что действующие ценовые ограничения на рынке электроэнергии мешают его нормальному функционированию. Нацкомиссия по энергетике начала процедуру пересмотра предельных цен на энергорынке 4 декабря прошлого года, но окончательное решение пока не было принято.