Ценовые ограничения мешают импортировать и тормозят рынок накопителей энергии, – эксперт

Ценовые ограничения на рынке электроэнергии мешают завозить в Украину коммерческий импорт в критические часы суток и сдерживают инвестиции в системы накопления энергии.

Видео дня

Об этом заявил Александр Визир, руководитель ОО "Ассоциация энергоэффективности и энергосбережения". По его словам, цены на электроэнергию в Европе в отдельные часы выше установленных в Украине прайс-кепов.

"У нас в каждом наборе часов, в каждом часу есть максимальная цена, по которой можно продать электрическую энергию на рынке на сутки вперед. Это такой сегмент рынка, в котором производители электрической энергии, трейдеры электрической энергии продают электрическую энергию, которая будет выработана завтра и потреблена завтра, а продают сегодня. У него есть ограниченный. У него есть ограниченный. У него есть ограниченный. У него есть ограниченный. То есть такой форвард. У него есть ограничения по цене", – объяснил Визир.

В результате импортировать электроэнергию из ЕС становится экономически невыгодно.

"Получается история такая, что в определенные часы в Европе цена составляет в эквиваленте условно 11 гривен. А у нас максимальная цена составляет 9 гривен. То есть, соответственно, они не заводят этот коммерческий импорт", – добавил эксперт.

По его словам, в таких условиях НЭК "Укрэнерго" вынужден покупать аварийную помощь, которая еще дороже, а платят за это наконец потребители из-за тарифа на передачу.

"НЭК Укрэнерго фактически покупает аварийную помощь, а она стоит еще дороже. Ну и это все, в принципе, мы все равно за это заплатим в рамках тарифа на передачу электрической энергии", – подчеркнул Визирь.

Кроме того, ценовые ограничения не дают работать установкам хранения энергии – так называемым battery energy systems.

"Ценовые ограничения так же не способствуют развитию установок хранения энергии, так называемых battery energy systems, потому что они работают как раз на разнице, на спреде по цене. Купить утром очень дешево, продать вечером очень дорого. И вот чем больше этот спред, тем экономически эффективнее ставить эту основу", – подытожил он.

Напомним, эксперт ПРООН и член общественного совета при Министерстве энергетики Андрей Курмаз заявил, что ценовые ограничения на рынке электроэнергии сдерживают импорт из Европейского Союза и тормозят развитие установок для хранения энергии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!