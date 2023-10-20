Ценовые ограничения должны позволить импортировать ток для покрытия дефицита – Минэнерго

Ценовые ограничения на рынке электроэнергии должны дать возможность импортировать электроэнергию для покрытия возможных дефицитов в энергосистеме.

Об этом заявил руководитель экспертной группы по развитию конкурентного рынка электрической энергии при Министерстве энергетики Юрий Сильченко.

Он подчеркнул, что позиция Министерства остается устойчивой и заключается она в том, что до сих пор существует угроза обстрелов и связана с этим возможность возникновения дефицита мощностей в энергосистеме.

"И для обеспечения безопасности поставки кепы (ценовые ограничения на рынке электроэнергии), по результатам мониторинга, проведенного Регулятором, должны удовлетворять возможности импорта электрической энергии", - подытожил Сильченко.

Ранее государственная компания "Энергоатом" призвала к полной отмене прайс-кепов, чтобы иметь возможность в дальнейшем финансировать тариф на электроэнергию для населения.