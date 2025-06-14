Трамп показал свои доходы и удивил: он зарабатывает даже на продажах Библии и мемах

Президент США Дональд Трамп владеет активами на 1,6 млрд долларов. При этом около 600 млн долларов дохода он получил от криптовалют, гольфа и лицензионных сборов. Американский лидер зарабатывает даже на продаже Библий.

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Как пишет Reuters, Трамп заявил, что передал свой бизнес в траст, которым управляют его дети, но раскрытие информации показывает, как доходы из этих источников все еще в конечном итоге связаны с президентом. Некоторые из его бизнесов в таких сферах, как криптовалюта, например, получают выгоду от изменений в политике США под его руководством.

Белый дом не сразу ответил на запрос о комментарии. Только монета-мем, выпущенная в начале этого года ($TRUMP), позволила заработать примерно 320 миллионов долларов гонорара, хотя публично неизвестно, как эта сумма была разделена между контролируемой Трампом организацией и ее партнерами.

В дополнение к сборам за монеты-мемы, семья Трампа заработала более 400 миллионов долларов от World Liberty Financial, децентрализованной финансовой компании. Семья Трампа также участвует в операции по майнингу биткойнов и биржевых фондов цифровых активов. В раскрытиях информации Трамп сообщил о 57,35 млн долларов от продажи токенов в World Liberty.

О заработках Трампа:

1,6 млрд долларов - общие активы;

320 млн долларов - монета-мем $TRUMP

400 млн долларов - доход от World Liberty Financial

57,35 млн долларов - От продажи токенов в World Liberty

12 млн долларов - проценты и дивиденды

17,7 млн долларов - доход от трех гольф-курортов

110,4 млн долларов - доход от Trump National Doral

5 млн долларов - лицензионные сборы

10 млн долларов - сборы за разработку проекта в Индии.

16 млн долларов - лицензионные сборы для проекта в Дубае.

1,3 млн долларов - гонорар с Библии Гринвуда

2,8 млн долларов - гонорар от Trump Watches

2,5 млн долларов - гонорар от Trump Sneakers and Fragrances.

Помимо активов и доходов от своих бизнес-предприятий, президент сообщил о по меньшей мере 12 млн долларов дохода, в том числе в виде процентов и дивидендов, от пассивных инвестиций.

Раскрытие показало доход от различных активов, включая недвижимость Трампа во Флориде. Три курорта Трампа в штате, ориентированные на гольф - Юпитер, Дорал и Вест-Палм-Бич - плюс его соседний частный клуб в Мар-а-Лаго принесли доход не менее 217,7 миллиона долларов, согласно документам.

Trump National Doral, крупный гольф-центр в районе Майами, известный своим полем Blue Monster, был крупнейшим источником дохода семьи - 110,4 миллиона долларов. Приведенные цифры доходов являются, по сути, доходами, а не чистой прибылью после вычета расходов.

Раскрытие информации подчеркнуло глобальный характер бизнеса семьи Трампа, перечислив доход в размере 5 миллионов долларов лицензионных сборов от разработки во Вьетнаме, 10 миллионов долларов сборов за разработку проекта в Индии и почти 16 миллионов долларов лицензионных сборов для проекта в Дубае.

Трамп собирал гонорары также с различных сделок - 1,3 миллиона долларов с Библии Гринвуда (ее сайт описывает ее как "единственную Библию, официально одобренную Ли Гринвудом и президентом Трампом"); 2,8 млн долларов от Trump Watches и 2,5 млн долларов от Trump Sneakers and Fragrances.

Как ранее писал OBOZ.UA, в январе 2025-го, Трамп заявил о запуске собственной криптовалюты - мемкоина $TRUMP. Всего за несколько часов стоимость монеты выросла более чем на 400%, но позже стремительно упала. Монета создана на основе сети Solana,токен $TRUMP имеет миллиард монет, уже выпущено 200 млн монет.

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