Терехов предложил снизить НДС на товары социального назначения до 5%: как это может повлиять на экономику

Инициатива председателя Ассоциации прифронтовых городов и общин Игоря Терехова по снижению ставки НДС на товары первой необходимости до 5 % способствует преодолению бедности, и это подтверждается европейским опытом.

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Об этом заявил экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

Как пояснил эксперт, действующая плоская шкала НДС не позволяет формировать эффективную государственную политику, в том числе в отношении увеличения платежеспособного спроса наиболее незащищенных слоев населения.

"Плоскую шкалу НДС обосновывали тем, что так легче бороться со схемами. В результате от многоуровневой шкалы НДС отказались, а схемы остались. А что дает многоступенчатая шкала НДС? (Кстати, она применяется во многих странах мира, в том числе и в ЕС). Она позволяет устанавливать на социальные товары и услуги пониженную ставку НДС", – отметил Кущ.

Такая пониженная ставка НДС, добавил он, позволяет сдержать рост цен на социальные товары и, соответственно, повысить платежеспособный спрос со стороны социально незащищенных слоев населения. При этом на "роскошные" товары, элитные автомобили и т. п. можно устанавливать повышенную ставку НДС.

"Важно, что эту тему начали обсуждать в Украине. Например, Игорь Терехов, глава Ассоциации прифронтовых городов и общин, предложил снизить НДС на продукты первой необходимости до 5%. Он отметил, что государство должно немедленно изменить подходы к регулированию цен и внедрить европейские стандарты налоговой политики", – подчеркнул экономист.

Он также согласился с утверждением Терехова о том, что сейчас очень важно оказывать поддержку людям, которые особенно в этом нуждаются, а государство и власти на местах должны делать все возможное для этого

"Кстати, наиболее эффективная модель многоступенчатой ставки НДС внедрена в Польше; в первую очередь речь идет о сниженной ставке налога на товары социального назначения. И это стимулирует как производство, так и потребление отечественных товаров. А также способствует преодолению бедности", – констатировал Алексей Кущ.