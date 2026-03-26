"Теневой куратор" янтаря: в Украине разоблачили главного фигуранта схемы незаконно добычи на 354 млн грн

На Ривненщине разоблачили предпринимателя, которого следствие считает ключевым участником масштабной схемы незаконной добычи янтаря во время войны. Ему уже сообщили о подозрении. Ущерб окружающей среде оценивается в более 354 млн грн.

Об этом сообщили Офис генерального прокурора (ОГП) Украины и Государственное бюро расследований (ГБР). Имя фигуранта не раскрывается.

Схема работала под прикрытием легальной деятельности. Формально компании имели разрешения на геологическое изучение недр, однако фактически занимались массовой добычей янтаря.

По информации правоохранителей, организованная группа действовала почти три года, причем уже во время полномасштабной войны – с 2022 до 2024 года. За это время незаконно добыли более 5 тонн янтаря.

По данным следствия, предприниматель обеспечивал деятельность преступной организации. В частности, он занимался финансированием и предоставлял технику для добычи янтаря. Речь об экскаваторах, мотопомпах и другом оборудовании.

Следствие также считает, что предприниматель выполнял роль так называемого "теневого куратора". Он использовал связи, чтобы избежать разоблачения деятельности.

"Фигурант предоставлял участникам схемы технику, оборудование и финансовую поддержку для организации незаконного промысла... Его противоправную деятельность следователи установили в ходе расследования производства о деятельности преступной организации, которая занималась масштабной незаконной добычей", – отметили в ГБР.

Всего в деле фигурируют еще по меньшей мере восемь человек. Часть из них уже задерживали ранее, а обвинительный акт в отношении них передан в суд.

Подозреваемому инкриминируют участие в преступной организации и содействие незаконной добыче янтаря. Речь идет сразу о четырех статьях Уголовного кодекса Украины (УКУ):

ч. 5 ст. 27 УКУ – пособничество: в данном случае финансирование, предоставление техники, организационная поддержка; статья не предусматривает отдельной санкции, однако усиливает ответственность и учитываются при определении срока наказания;

ч. 4 ст. 28 УКУ – преступление, совершенное организованной группой; также автоматически усиливает ответственность;

ч. 3 ст. 240-1 УК – незаконная добыча янтаря в особо крупных размерах или организованной группой: ключевая статья в деле; санкция предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества;

ч. 3 ст. 255 УКУ – участие в преступной организации; предусмотрено от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают других возможных участников схемы.

